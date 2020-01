Maycee Barber rompt le silence sur la perte de Roxanne Modafferi: ‘This s ** t sucks’

Image: @ufc sur Instagram

À l’UFC 246, Maycee Barber a connu la première perte de sa carrière professionnelle de MMA, abandonnant une décision déséquilibrée à la vétéran Roxanne Modafferi. Malheureusement, Barber a également subi une déchirure complète de l’ACL au début de ce combat, ce qui la gardera hors de combat pendant un certain temps.

Dans une déclaration préparée à MMA Fighting, Barber s’est ouvert sur ce premier goût de défaite. Elle dit que son objectif de devenir le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC est inchangé.

“La défaite n’a pas du tout changé mes objectifs dans le sport”, a écrit Barber. «Il a ajouté plus d’objectifs aux objectifs préexistants. Je serai toujours le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC. “

Dans sa déclaration, Barber a également évoqué sa blessure.

“J’ai réalisé que les muscles entourant mon genou commençaient à vouloir le protéger”, a écrit Barber. «La deuxième manche a commencé et j’ai réalisé que la douleur s’était aggravée (et) l’instabilité s’était aggravée. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais je me souviens avoir été lent et avoir vu son jab venir et vouloir prendre du recul. Avec cette demi-seconde supplémentaire de réflexion, elle m’a attrapé avec le jab. Je reculais toujours, mais ma jambe n’était pas là. La stabilité m’avait quitté.

“Je ne pouvais pas me connecter à mon cerveau à ma jambe”, a-t-elle ajouté.

Maycee Barber a poursuivi en expliquant qu’elle avait tenté de masquer sa blessure afin que Modafferi ne la considère pas comme une cible. Pourtant, lorsque le médecin à côté de la cage est entré dans l’Octogone pour observer son genou – uniquement pour lui permettre de continuer à se battre – sa couverture a été grillée.

“Je faisais tout ce que je pouvais pour masquer le fait que j’avais été compromis”, a écrit Barber. «J’ai l’impression que le médecin a complètement trahi que je m’occupais de quelque chose. Cela a également rendu la blessure plus importante pour moi lorsque j’essayais de la pousser hors de ma tête pour le combat. Si c’était moi qui me battais, si j’avais vu le médecin entrer et vérifier le genou de quelqu’un, ce serait instantanément la chose que je visais. »

“J’ai l’impression que le médecin aurait dû venir me voir et me demander si j’étais bon, puis écouter ma réponse”, a poursuivi Barber. «Personnellement, je n’ai jamais vu personne s’asseoir au milieu du combat et avoir eu un médecin (vérifier) ​​la stabilité de leurs genoux, puis je me suis levé et j’ai annoncé à l’arbitre et à tout le monde qu’il y avait une petite déchirure du LCA et que (le combattant ) était «bien». Je savais que quelque chose dans mon genou était déchiré et je n’allais pas bien, mais je savais que je pouvais être dans le combat, et après la fin du combat, je pouvais pleurer et m’y attaquer.

«Il n’y a absolument aucun avantage ni aucune raison pour que le médecin me vérifie s’il allait me laisser continuer, et il n’y avait certainement aucune raison d’annoncer la blessure et de me permettre de savoir très bien qu’il venait de« montrer mon main.'”

Quoi qu’il en soit, Barber a hâte de guérir et, avec un peu de chance, de se battre à nouveau cette année.

“J’espère faire mon retour et me battre à nouveau d’ici la fin de 2020”, a déclaré Barber.

“Cette merde est nul”, a-t-elle ajouté. “Quelle vie, et je ne voudrais pas revenir en arrière et changer une seule chose. Les pertes se produisent, les blessures sont réelles et les champions surmontent tout. Je serai de retour et mieux qu’avant. C’est la vie que j’ai choisie et je veux en vivre chaque partie. »

Que pensez-vous que l’avenir réserve à Maycee Barber après l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/01/2020.