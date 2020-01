Maycee Barber souffre d’un LCA déchiré lors de la défaite de Roxanne Modafferi à l’UFC 246

Maycee Barber a quitté l’UFC 246 avec la première perte de sa carrière et un ACL déchiré au genou qui la garderait probablement à l’écart pendant la majeure partie de 2020.

ESPN a annoncé la nouvelle de la blessure après avoir parlé au père de Barber et la perspective de la mouche a ensuite confirmé la nouvelle via Instagram.

Dans la déclaration de son père, Bucky Barber a déclaré qu’il pensait que la blessure s’était produite dans les premières secondes du combat lorsque sa fille avait marché sur le pied de Roxanne Modafferi et entendu un bruit dans son genou.

“Nous pensons qu’elle l’a blessé dans les 10 premières secondes”, a déclaré Barber. “Elle a marché sur le pied de Roxanne alors qu’elle reculait et sentait un pop. Vous pouvez voir le genou céder sur le côté.

“Elle est revenue et a commencé à se battre et à essayer de faire des choses et j’ai remarqué qu’elle était plate d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant.”

Dans un post sur Instagram, Barber a confirmé la blessure en ajoutant “essayez de combattre à 14h50 du combat avec un ACL déchiré!”

On a pu voir Barber revenir dans son coin après la fin du deuxième tour et elle a parlé à ses entraîneurs de sa blessure au genou. Un médecin au bord du ring est ensuite entré dans la cage et a vérifié la stabilité du genou de Barber avant de déclarer qu’elle avait probablement une “petite déchirure partielle du LCA” et de lui permettre de continuer tout en ajoutant “elle va bien”.

Le combat a fait la distance avec Modafferi remportant une victoire unanime de décision déséquilibrée.

Avec un LCA déchiré au genou, Barber devra maintenant subir une chirurgie reconstructive du genou qui prend généralement de 9 à 12 mois de temps de récupération. De nombreux combattants de l’UFC ont subi des chirurgies similaires, notamment l’ancien champion des deux divisions Conor McGregor, le concurrent des poids mouches Joseph Benavidez et le vétéran des poids mi-moyens Matt Brown.

Barber a été considérée comme l’une des stars les plus en vue et à venir de la liste de l’UFC après avoir gagné sa place via la série Contender de Dana White.

Il semble maintenant qu’elle passera la majeure partie de cette année à réhabiliter son genou blessé, son retour n’étant probable que jusqu’à la fin de 2020 ou au début de 2021.