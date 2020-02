Mayweather prochain? Francis Ngannou veut encadrer un jeune boxeur en Afrique

Et il semble qu’il envisage de visiter le Nigéria, pour aider à construire une installation pour la formation des jeunes Ayomide.

Né au Cameroun, Ngannou est très lié à ses racines africaines. Il se rend régulièrement à la maison et a même commencé la Fondation Francis Ngannou, une salle de sport de combat, pour aider à construire les générations futures.

Ngannou revient à l’action le 28 mars lorsqu’il fait la une de l’UFC sur ESPN 8 à Columbus, Ohio, contre l’invaincu Jairzinho Rozenstruik.

