McGregor appelle Sanchez, obtient la réponse de Pereira à la place

Hey, puisque Diego Sanchez a arraché la victoire de Michel Pereira loin de lui, c’est juste que Pereira a arraché la querelle de Sanchez avec McGregor, non?

Pereira était à deux ou trois rounds sur Sanchez selon qui vous demandez (son fou gourou cornerman avait des théories uniques sur le score entre autres) quand un genou illégal contre Diego au sol a mis fin au combat en faveur de Sanchez. Ainsi s’est terminé l’événement co-principal de l’UFC Rio Rancho, non pas avec fracas, mais avec un gémissement.

Nous n’allons certainement pas juger Diego Sanchez négativement pour avoir déclaré qu’il n’était pas en mesure de continuer après le genou. Un rapide coup d’œil à son salaire antérieur révèle que cette décision lui a sans aucun doute valu une rémunération de l’ordre de 100 000 $. Le genou de Pereira était manifestement illégal, il a coupé Diego, il a foiré Diego. Rien de mal à faire payer quelqu’un pour une faute une fois dans une lune bleue.

Mais c’est nous. Quelqu’un de moins impressionné par Diego était Conor McGregor, qui s’est rendu sur Twitter après le combat pour déclarer moqueusement “Conor McGregor contre Diego Sanchez!”

Les deux ont un historique Twitter qui remonte à 2013.

Hélas, ce combat n’a jamais eu lieu et a certainement dépassé sa date d’échéance. Mais l’attrait de la (présumée) Red Panty Night est fort, donc nous ne devrions pas être choqués que le perdant de DQ Michel Pereira soit retourné dans les mentions de McGregor pour son propre défi.

Je vais encore me battre avec toi un jour, je grandis chaque jour pour me battre avec les meilleurs et tu fais partie de ma liste, attends que j’arrive et je dominerai ma catégorie!

– Michel Pereira ufc (@UfcPereira) 16 février 2020

“Je vais encore me battre avec vous un jour, je grandis chaque jour pour me battre avec les meilleurs et vous faites partie de ma liste”, a déclaré Pereira. “Attendez mon arrivée et je dominerai ma catégorie!”

À 1-2 à l’UFC, Pereira est loin de même une bouffée de culotte. Mais bon pour lui d’avoir sauté sur l’occasion quand elle s’est présentée. Et comme McGregor l’a lui-même noté, il pourrait y avoir beaucoup plus de combats à venir et suffisamment de temps pour que la star de Pereira monte où elle devrait être pour un combat “notoire”.

“Regardez la situation de Donald”, a-t-il dit la nuit où il a vaincu Cowboy. “Donald et moi allons et viennent depuis 2015. Nous sommes impliqués dans cette entreprise et nous serons ici depuis longtemps. C’est pour toujours, donc rien ne presse sur quoi que ce soit. “

Que pensez-vous, Maniacs? Est-ce juste une nouvelle bosse sur la route de la renommée de Pereira ou est-ce juste un éclair dans la casserole?