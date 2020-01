McGregor contre Masvidal pour le titre provisoire de 170 livres?

Conor McGregor Il peut faire ce qu’il veut, mais après sa récente victoire, disons que Il a les options suivantes pour votre prochain adversaire:

Khabib Nurmagomedov ou Tony FergusonNate DíazJorge Masvidal

On pourrait penser à Kamaru Usman pour le titre de 170 livres, mais en ce moment le champion est de nouveau blessé. D’où la suggestion de Abe Kawa. Masvidal manager vient de faire ce post:

On dirait qu’Usman est indéfiniment blessé. Conor est prêt à partir. Jorge est prêt à partir. Titre provisoire pour 170?

– Ibrahim Kawa (@Abraham_kawa) 19 janvier 2020

«Il semble qu’Usman soit de nouveau indéfiniment absent pour une autre blessure. Conor est prêt. Jorge est prêt. Titre provisoire de 170 livres?“.

Ce ne serait pas une mauvaise option. “The Notorious” se sent bien dans le poids welter, qui est la division de la “Gamebred”, donc il n’y aurait pas de problème. De plus, les deux ont montré un intérêt à se faire face. Et les deux peuvent être des challengers pour un championnat qui devra être sauvé un peu plus en raison de la blessure de son propriétaire.