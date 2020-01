McGregor détaille les frappes à l’épaule qui ont fait exploser Cerrone à l’UFC 246

Conor McGregor est retourné à l’UFC avec un coup d’éclat, démolissant Donald «Cowboy» Cerrone en seulement 40 secondes (faits saillants de la montre). Une grande partie de son attaque qui a mené à la victoire a impliqué une tactique assez intéressante: les frappes aux épaules dans le corps à corps. McGregor a réussi à écraser le visage de Cerrone avec une série de ces épaules, laissant “Cowboy” sanglant et peut-être avec un nez cassé. D’où cela vient-il exactement?

Ce n’était pas quelque chose que nous avions vu de la star irlandaise du sport auparavant.

“Je frappe des gens avec l’épaule depuis un moment maintenant”, a-t-il expliqué à BT Sport après le combat. «Je l’ai pris au dépourvu. Je le savais parce qu’il s’était figé. Quand j’ai frappé le premier, j’ai eu l’impression que c’était une bonne connexion. Oui, c’est un bon coup à moi. “

Il a développé davantage lors de la conférence de presse post-combat de l’UFC 246.

“Ils devront dire maintenant – ils disent déjà:” Oh, il a juste une main gauche “”, a déclaré McGregor. “Ils devront dire que je viens de recevoir une épaule gauche. Une main gauche et une épaule gauche. Les soi-disant experts du jeu quand ils me décomposent ensemble de compétences et disent que je suis juste un combattant avec une main gauche. Ce qui est très irrespectueux et sans instruction et vous seriez surpris que tant de personnes prétendument compétentes le prétendent ainsi.

“C’est un bon coup au corps à corps”, a-t-il poursuivi. «Vous pouvez vraiment attraper un homme. Je savais que je l’avais pris avec le premier au dépourvu, puis j’en ai attrapé un ou deux de plus et quand nous avons séparé l’œil et le nez s’est cassé. C’est un bon coup. Je l’ai utilisé plusieurs fois dans le gymnase. “

Nous imaginons maintenant que d’autres combattants ont vu à quel point il peut être efficace, nous verrons probablement son utilisation se répandre à l’UFC, de la même manière que le tristement célèbre coup de pied d’Anderson Silva est devenu plus courant au fil des ans depuis qu’il l’a utilisé pour assommer Vitor Belfort à froid. C’est une mauvaise nouvelle pour quiconque n’apprend pas la défense, et une bonne nouvelle pour toute clinique de rhinoplastie à Las Vegas qui reçoit toutes les affaires de l’UFC.

