McGregor est-il vraiment de retour? Chuck Liddell donne une prédiction pour le vainqueur du Main Event de l’UFC 246

L’ancien champion des poids plumes et des poids légers de l’UFC, Conor McGregor, se rendra à l’Octogone demain soir (samedi 18 janvier 2020) à l’UFC 246 en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, quand il rencontre Donald Cerrone dans l’événement principal de la soirée.

N’ayant pas combattu depuis une défaite contre Khabib Nurmagomedov en 2018, McGregor a désespérément besoin d’une victoire à son retour à l’action. Les cotes placent «Notorious» devant Cerrone pour leur affrontement des poids mi-moyens, mais McGregor a-t-il l’avantage de participer à l’énorme événement PPV de ce week-end?

Alors que beaucoup croient que McGregor peut durcir Cerrone avec une pression précoce et des mains gauches lourdes, d’autres choisissent “Cowboy” pour survivre à l’Irlandais et remporter la victoire bouleversée devant des millions de fans. Afin de tirer de la plus grande victoire de sa carrière MMA légendaire, Cerrone doit garder McGregor deviner la cloche d’ouverture, c’est exactement ce que l’ancien champion de l’UFC et légende du MMA Chuck Liddell décrit.

“Je pense que si” Cowboy “peut sortir et le convaincre qu’il va l’abattre, s’en prendre à lui et lui faire deviner s’ils vont monter ou descendre, je pense que” Cowboy “peut le faire, », A expliqué Liddell à TMZ Sports (voir ci-dessus).

“S’il laisse Conor se mettre à l’aise et tirer à volonté, il pourrait avoir des ennuis.”

Lorsqu’on lui a demandé qui Liddell voulait gagner le match McGregor contre Cerrone, «Iceman» n’a pas mâché ses mots.

«Il va toujours être dur. Il sera toujours un attaquant coriace », a déclaré Liddel à propos de McGregor. “Mais les gens se demandent s’il a eu du mal avec certains problèmes ces derniers temps. Est-il vraiment de retour? Aussi fort que lui?

“Je suis un grand fan de” Cowboy “. J’espère qu’il sortira avec la victoire.”

C’est un combat massif pour les deux hommes. Une victoire sur Cerrone avec l’aide de McGregor pour reprendre un élan indispensable pour sa campagne de retour en 2020 alors qu’il vise à éliminer Khabib, Jorge Masvidal, Tony Ferguson, Kamaru Usman et Justin Gaethje. Si “Cowboy” devait vaincre McGregor, cela aiderait le combattant vétéran à se rapprocher d’un autre, et potentiellement final, tir au titre de l’UFC.

Que dites-vous, Maniacs? Êtes-vous d’accord avec l’évaluation de Liddell?

