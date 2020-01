McGregor explique que les coups de coude ont «cassé» le nez et les yeux de Cerrone

Quatre coups de coude, un coup de pied gauche, un genou volant et une rafale de coups de poing. C’est tout ce qu’il a fallu à Conor McGregor pour arrêter Donald Cerrone à 40 secondes de l’événement principal de l’UFC 246 de samedi soir à Las Vegas.

De retour dans la colonne des victoires après plus de trois ans, McGregor a profité de son moment et l’a utilisé pour lancer quelques tirs sur de «soi-disant experts» qui disent que son arme principale est une main gauche – y compris l’entraîneur-chef de Cerrone, Jafari Vanier, qui a déclaré «Il suffit de s’inquiéter d’une main gauche et de ce premier tour» dans une interview pré-combat.

“Vous savez qu’ils disent que je viens d’avoir une main gauche”, a déclaré McGregor lors de la conférence de presse d’après-combat. “Ils vont devoir dire que je viens aussi d’avoir une épaule gauche. Une main gauche et une épaule gauche. Les soi-disant experts du jeu, lorsqu’ils décomposent mes compétences, ils diront que je ne suis qu’un combattant avec une main gauche, ce qui est très irrespectueux et sans instruction.

“Vous seriez surpris par tant de personnes supposées bien informées, elles le revendiqueraient ainsi. C’est un bon coup au corps à corps. Vous pouvez vraiment attraper un homme. Je sais que je l’ai attrapé le premier au dépourvu, et je l’ai attrapé avec un ou deux autres et quand nous nous sommes séparés, le nez et l’œil ont été cassés. »

Peu de temps après que l’arbitre Herb Dean a commencé le concours des poids mi-moyens au T-Mobile Arena de Las Vegas, McGregor et Cerrone ont remporté le centre de l’Octogone. L’Irlandais a ensuite décroché une série de frappes aux épaules avant de se séparer. Cela a semblé étourdir Cerrone, et un coup de pied gauche à la tête a signalé le début de la fin.

Cerrone, qui détient le record de la plupart des arrivées dans l’histoire de l’UFC, a arrêté de nombreux adversaires tout au long de sa carrière avec un coup de pied à la tête, comme Matt Brown, Rick Story, Alexander Hernandez, Adriano Martins, Jim Miller et Melvin Guillard. «The Notorious» le savait et envisageait une ouverture dans ce domaine.

“Je savais que Donald avait le plus de coups de tête”, a déclaré McGregor. “C’est l’équivalent d’un titre mondial pour moi. Je savais que c’était ce que Donald aurait imaginé dans son équipe; ils auraient pratiqué comment me mettre en place avec des coups de pied élevés. Mais en même temps, Donald a de nombreuses divergences et penchants qui peuvent le mettre en place pour le coup de pied haut. Donc, le coup de pied haut était quelque chose avec lequel je pensais pouvoir l’attraper. »

Victorieux pour la première fois depuis une victoire sur Eddie Alvarez il y a trois ans qui a fait de lui le premier champion à deux divisions de l’UFC, McGregor a réitéré qu’il espère avoir une année active en 2020, et ne se soucie pas vraiment de qui partage les huit à côté avec lui ensuite.

En remplaçant Khabib Nurmagomedov ou Tony Ferguson en tête d’affiche de l’UFC 249 en cas de blessure le 18 avril, ou en affrontant un adversaire différent, il ne semble pas déranger.

“Je ne pense pas que ce qui compte”, a déclaré McGregor. «Le titre léger, ce sera là. Cela reviendra. Si ce combat continue, je ne vais certainement pas attendre les vacances et les blessures, donc peu importe qui. Je regarde les dates maintenant. Je sais que March était là. »