McGregor incendie la Chine pour avoir envoyé des fournitures de COVID-19 de qualité inférieure à l’Irlande: «Comportement ludiquement inhumain»

Conor McGregor met tout en attente pour aider son pays, l’Irlande, à faire face à la pandémie de COVID-19 en cours.

L’ancien champion poids plume et poids léger de l’UFC est certainement occupé à rester en forme et prêt à retourner dans l’Octogone, mais cela n’a pas empêché «Notorious» de jouer un rôle majeur dans les efforts d’auto-quarantaine de l’Irlande. McGregor, qui n’est pas étranger aux campagnes sur les réseaux sociaux, a publié la semaine dernière une adresse officielle de verrouillage COVID-19.

Maintenant, McGregor intensifie et pointe du doigt la Chine, qui a fourni des fournitures COVID-19 de qualité inférieure à l’Irlande plus tôt cette semaine. La plupart des fournitures, qui comprennent des équipements de protection individuelle tels que des masques, des visières, des gants, des respirateurs et des respirateurs, ont été inspectés et envoyés dans les zones les plus nécessaires en Irlande. Le reste de l’équipement a été inspecté et jugé «non conforme aux spécifications requises», selon le PDG du HSE, Paul Reid.

Ces articles ne seront pas envoyés au personnel de santé dans le besoin désespéré à travers le pays et cela a immédiatement déclenché une réponse de McGregor, qui a fait don de plus d’un million de dollars sur son propre argent pour aider à la flambée.

«Vraiment horrible. Non seulement les prix sont augmentés par ces personnes sur tous nos articles. Masques, visières, gants, respirateurs, respirateurs, conteneurs d’oxygène, moniteurs d’écran, vous l’appelez. Tous surélevés dans le prix. Les lots qui arrivent ne sont plus d’aucune utilité! Comportement ridiculement inhumain », a écrit McGregor via Twitter.

McGregor, qui est rapidement devenu une voix de la raison en Irlande lors de la vague généralisée de coronavirus, a également visé le politicien irlandais Leo Varadkar après avoir remercié le Premier ministre chinois Li Keqiang pour les fournitures plus tôt cette semaine. «Notorious» a même offert un jeu de mots intelligent sur «Flatten the Curve».

«Reprenez ce merci et offrez-nous de l’aide, cet instant! C’est barbare ce qui a été fait ici », a écrit McGregor via Twitter. «Tout au long de cette pandémie. Barbare! #FlattenTheirNose. “

Enfin, McGregor a appelé son propre pays à commencer à produire l’équipement COVID-19 dont tous les «employés de première ligne négligés» avaient grand besoin pour lutter contre l’épidémie vicieuse.

«Nous avons besoin d’équipements fabriqués en Irlande et nous en avons besoin hier. Western a produit au moins », a écrit McGregor dans son dernier tweet. «S’il vous plaît, si vous pouvez aider, entrez ici et rejoignez le combat pour soutenir notre personnel de première ligne négligé. Ils ne méritent pas le traitement qu’ils ont reçu au fil des ans. L’Irlande se lève! ”

Avec le coronavirus qui devrait s’aggraver au cours des prochaines semaines, nous devrions voir davantage de commentaires et de critiques de la part de McGregor alors qu’il tente d’atténuer le coup en Irlande. Mais une fois que cette pandémie de COVID-19 s’est finalement éteinte, les fans peuvent compter sur le retour de «Notorious» dans l’Octogone rapidement.