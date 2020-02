McGregor ou Khabib dans le match revanche?

Conor McGregor veut récupérer le Championnat du Monde Léger UFC et cela pourrait arriver en ayant à faire face à nouveau Khabib Nurmagomedov. Ou non oui Tony Ferguson le bat le 18 avril. L’Irlandais a d’autres combats possibles mais c’est son préféré. Bien que pour l’instant rien ne se confirme.

Becky Lynch choisit: McGregor ou Khabib?

Mais en pensant qu’une telle revanche pourrait se produire, Becky Lynch a fait ces déclarations à TMZ Sports À propos de son compatriote:

«Conor va gagner, bien sûr. Il a affronté Khabib lors de son dernier combat et je pense qu’il s’est amélioré. Il a un nouveau plan de match, sa tête est centrée et je pense qu’il va gagner“.

La combattante irlandaise est l’une des plus grandes stars de la WWE, actuellement elle est la championne brute, et a une bonne relation avec “The Notorious”. En fait, il a visité son gymnase en Irlande à plusieurs reprises. Et bien sûr, Becky Lynch choisit le combattant irlandais dans cette revanche possible avec le désormais champion de 155 livres.

Quant à l’avenir du champion, pour les plus curieux, il se retrouve désormais rivalisant avec l’ancien combattant Shayna Baszler, qui, la semaine dernière, l’a brutalement attaquée à Raw au point de lui mordre le cou.