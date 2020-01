McGregor partage le calendrier du prochain combat: cela arrivera «très rapidement»

Conor McGregor a rapidement travaillé avec Donald Cerrone à l’UFC 246, mettant le vétéran décoré à l’écart en seulement 40 secondes. Sa performance était serrée, technique et violente et cela a répondu à beaucoup de questions concernant sa capacité à concourir au plus haut niveau maintenant qu’il est multimillionnaire.

Mais maintenant que nous avons répondu à ces questions, nous avons un tas de nouvelles questions prêtes pour “The Notorious”. Heureusement pour nous, Ariel Helwani d’ESPN a été invitée dans le vestiaire de Conor pour poser certaines d’entre elles. Comme ce que la leçon générale que McGregor a tirée du combat.

“Le travail acharné paie”, a déclaré Conor simplement. «Je ne suis pas différent d’avant, j’étais juste engagé et je travaillais dur et je le méritais. Et c’est tout. Nous sommes tous égaux, je pense. C’est le travail que vous êtes prêt à faire et l’engagement que vous êtes prêt à faire. Et j’étais engagé dans ce camp et je suis heureux et fier de représenter mon équipe et notre travail. »

Il a également repoussé la suggestion de Helwani selon laquelle ce devait être une belle victoire de nouveau après ce que beaucoup considéraient comme un marasme de deux ans.

“Allez, j’ai perdu dans un match de boxe et j’ai tapé dans un combat MMA”, a-t-il déclaré. «Je n’ai jamais vraiment été battu, soyons réels. Vous ne m’avez jamais vu battre. Vous avez battu un homme en le battant. Donc … deux matchs. Ce récit étant si long [a win]. C’est juste que je suis en dehors du jeu, c’est sporadique avec mon engagement. C’est donc bien d’être de retour. “

En ce qui concerne la stratégie, McGregor a admis qu’il était sorti un peu trop dur au début et n’a probablement manqué que son attaque initiale en raison de la rouille. Mais l’ajustement a été assez rapide et il a commencé à choisir ses coups. Cela a conduit à la destruction complète dont nous avons été témoins, le début de la fin venant par un gros coup de tête.

“Il avait l’intention de me botter la tête!”, A déclaré McGregor. «Il voulait me mettre KO d’un coup de tête. Si heureux de l’attraper, je savais qu’il avait des défauts dans son propre jeu. Quel record il a, le plus de coups de pied de tête. C’est un record phénoménal. Donc, l’attraper avec un coup de tête, j’en ai été très content. »

«Quelque chose d’autre que j’allais chercher, la victoire par élimination directe dans trois divisions de poids. Certes, c’était un KO technique, mais un KO néanmoins. Donald est un combattant phénoménal, il n’est pas facile à ranger. Personne ne le repousse comme ça en quarante secondes, donc très heureux, très content. Et c’est parti.

Quant à quand pouvons-nous l’attendre?

“Très rapidement”, at-il dit. «Si Dieu le veut, je sors frais ce soir. Comme je l’ai dit, j’aurai une célébration ce soir, une petite fête, passerai du temps avec la famille et ensuite je retournerai à la formation. Je suis sûr que nous parlerons dans la semaine prochaine et verrons ce qui se passe. “

“D’ici cet été?”, Lui demanda Helwani.

“Je dirais oui. Peut-être que oui », a déclaré McGregor avant de devenir plus résolu. “Ouais. Ouais. Oui.”

Mais si McGregor avait un adversaire ou une catégorie de poids préféré, il n’était pas disposé à partager.

“Ça pourrait être n’importe quoi”, a-t-il dit. “Il y en a beaucoup, donc je ne fais que me construire. Il y a encore du travail à faire, je pense. Il y a encore beaucoup de travail à faire. J’ai accumulé une certaine charge de travail sur moi-même dans ce camp et parfois j’ai dû faire un pas en arrière pendant quelques jours pour récupérer. Alors maintenant, je pense que j’ai reconstruit cette fondation, je peux soutenir la charge de travail et je peux continuer. Il y a donc bien plus en moi. Je vais donc garder cet état d’esprit et aller de l’avant. “