McGregor pèse sur Zhang contre Jedrzejczyk: grand combat, mauvais vainqueur

Samedi soir à l’UFC 248, Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk ont ​​lancé un combat de l’année: cinq rounds de guerre totale qui ont laissé les deux femmes meurtries et battues. À la fin, c’est Zhang qui a levé la main, les trois juges répartissant entre 48 et 47 cartes de score.

L’histoire du combat au-delà du score? Après un début tremblant de s’habituer à la portée de Jedrzejczyk, Zhang a commencé à punir Joanna avec des coups de puissance qui ont fait exploser l’ancienne championne et l’ont forcée à la retraite. Mais malgré les dommages évidents et la douleur qu’elle subissait, Jedrzejczyk a continué à se battre et à patauger de plus en plus lors d’échanges avec Zhang.

Un passage à gaucher lui a donné de bons résultats. Elle a contré les tentatives de lutte de Zhang avec des genoux muay thai dans le corps à corps. Elle a travaillé son cul, mais Zhang a juste continué à venir et a continué à atterrir, gonflant le front de Jedrzejczyk et aplatissant son nez.

En regardant les photos de Joanna l’air assez mutilée, il est facile de réduire à quel point elle était proche de gagner ce combat. Mais il y a certainement des arguments à faire valoir que Jedrzejczyk méritait le signe de la tête, et voici Conor McGregor qui sort sur Twitter pour en faire:

Plus actif. Plus précise. Des tirs plus dommageables ont atterri. Qu’as-tu besoin de plus? Combat incroyable! Zhang est absolument formidable! Mais Joanna est championne à mes yeux.

Jedrzejczyk a en effet tenu le coup en ce qui concerne l’activité lors des frappes, en décrochant 186 des 360 frappes significatives aux 165 de 408 de Zhang Weili. cet hématome sur son front qui a influencé la plupart des opinions?

Honnêtement, je suis toujours dans une lueur sur l’intensité de ce combat et je suis heureux de donner aux deux femmes le mérite de leurs performances incroyables qui prouvent qu’elles sont deux des meilleurs artistes martiaux du monde. Ce qui est apparemment plus que certains ne peuvent le faire …

McGregor a répondu à cela aussi.

Un crétin absolu. Une triche stéroïde condamnée qui fera tout pour éviter l’impact et bloquer un combat, puis parlera de l’un des plus grands échanges de combat jamais produits par nos combattantes.

Ces petits gremlins! C’est de retour. Rats sales.

Honte au jeu. https://t.co/JddPD4pio7

Pour plus de précision, Makhachev est en effet l’un des partenaires d’entraînement de Khabib Nurmagomedov … mais il n’était pas l’une des personnes impliquées dans la bagarre de l’UFC 229 entre l’équipe de Nurmagomedov et McGregor (bien qu’il y était).