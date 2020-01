McGregor reproche à la “fouine” Ali Abdelaziz de tweets “piratés” d’Usman

L’UFC 246 a été une très bonne nouvelle du soir, car le plus grand fabricant d’argent du MMA a repris sa position au sommet du sport. Mais tout au long de l’événement, des sous-histoires inhabituelles ont percolé en arrière-plan, comme le compte Twitter du champion poids welter Kamaru Usman qui a été piraté.

Le compte a craché sur les principaux tweets racistes pendant des heures au cours de la nuit, suivis de liens vers le chat Discord du pirate informatique, puis de captures d’écran prétendant montrer les comptes bancaires d’Usman. Tout cela semblait être une affaire de violation de la sécurité assez nette et sèche, mais après sa victoire de 40 secondes sur Donald Cerrone, Conor McGregor a parlé de la situation et a estimé qu’il n’était pas sûr que ce soit ce que tout le monde prétendait.

“Je suis sceptique à ce sujet”, a déclaré McGregor lors de la conférence de presse d’après-combat. “Parce que l’un est venu tôt et qu’il avait toutes les caractéristiques de cette petite f ** weasel king, Ali [Abdelaziz, Dominance MMA manager]. Ils lui donnent le contrôle des comptes, il avait le compte de Frankie, il avait le compte d’Henry. ”

«Cela dure depuis un certain temps, il le comprend et écrit ensuite quelque chose à travers son truc. Et j’ai eu des discussions avec certains de ces athlètes pour monter à bord [Paradigm, McGregor’s management team] et peu importe, aidez-les et je sais exactement ce qui se passe. Et la façon dont le premier a été écrit, je savais exactement d’où il venait. Et puis tout d’un coup un peu plus lourd, puis c’est devenu un hack job. »

Plusieurs des tweets sont devenus assez méchants en parlant du partenaire de longue date de McGregor, Dee Devlin, donc le potentiel d’une réaction excessive violente était là. Mais Conor a tout pris en main.

“Peu importe. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, c’est une nuit un peu bizarre, n’est-ce pas, les deux garçons font des trucs fous. Je ne sais pas. Peu importe. Tout le meilleur pour eux. “

Le président de l’UFC, Dana White, a également commenté le hack et a déclaré que la première chose qu’il avait faite en voyant les tweets était de contacter McGregor pour éviter tout problème dans l’arène.

“J’ai appelé Conor”, a déclaré White. «J’ai dit:« Il a été piraté. Alors ne dis rien, ne fais rien. »Usman et Ali sont assis juste en face de l’endroit où Conor sort et fait la chose. Donc la première chose que j’ai faite a été de le dire à Conor, et il n’y a pas cru. Il ne croit pas avoir été piraté. Mais nous n’avons eu aucun problème. »

McGregor a clairement indiqué qu’il ne pensait pas que l’entreprise impliquait le client d’Abdelaziz, Usman.

“Je ne pense pas que ce soit Usman”, a déclaré McGregor. “Je ne sais pas. Je m’en fiche. Je m’en fiche. En fait, je m’en fiche. Il avait juste toutes les caractéristiques de votre homme qui l’a fait plusieurs fois dans le passé. Je ne l’ai même pas vu à l’origine. Eh bien, j’en ai vu un à l’origine, puis Dana m’a envoyé un message: “Oh, ça se passe.” Mais je n’ai pas vu les autres, juste le premier et il y avait toutes les caractéristiques de votre homme se connectant et faisant son chose comme il l’a fait avec tous les autres combattants qu’il représente. Cela se produit depuis des années. Je m’occupe de cela depuis longtemps, donc je sais exactement où est la source … mais peu importe. “

Abdelaziz gère également Khabib Nurmagomedov et Justin Gaethje, deux combattants dont les comptes sur les réseaux sociaux ont été utilisés pour lancer certains des propos les plus durs à la star du sport irlandais. Le tout dans le but d’amener McGregor à combattre les clients d’Ali? Si tel est le cas, McGregor combattra l’un d’eux, y compris Usman.

“Traitons-les”, a-t-il dit. “Faisons le. Je suis plus que prêt. J’aime cette division. J’aime cette division. Je ne pense pas qu’ils soient si gros. “