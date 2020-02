McGregor vs Cerrone devient le premier pay-per-view en streaming à atteindre un million d’achats

Le combat du 18 janvier entre Conor McGregor et Donald Cerrone est devenu le premier événement de l’histoire à toucher environ un million d’achats en streaming, selon Robert Iger, président-directeur général de The Walt Disney Company.

Iger a évoqué le chiffre mardi lors de la conférence téléphonique trimestrielle de la société. Le sujet a été soulevé en parlant de la croissance des abonnés à ESPN +, qui, selon lui, a atteint 7,6 millions lundi, contre 6,6 millions le 31 décembre.

La croissance est due à deux facteurs clés: le nouveau bundle à 12,99 $ où vous pouvez obtenir ESPN +, Hulu et Disney +, et les 500000 nouveaux abonnés à ESPN + que le combat McGregor a amenés. Environ 500000 de ceux qui ont commandé le combat étaient déjà abonnés ESPN +. Le nouveau bundle a été un facteur clé avec le lancement de Disney +, ESPN + passant de 3,5 millions d’abonnés en novembre à 6,6 millions le 31 décembre.

Lorsque l’ESPN a conclu un accord avec l’UFC au début de 2019, ESPN + comptait 1,4 million d’abonnés. Il a gagné 568 000 de plus lors de la première diffusion de l’UFC sur ESPN +, un combat pour le titre des poids mouches où Henry Cejudo a battu T.J. Dillashaw.

Ce serait le revenu le plus élevé jamais enregistré pour un streaming à la carte. L’ancien record de streaming pour les achats était de 814 000 pour le premier match de boxe célébrité Logan Paul contre KSI, mais c’était également à un prix de 8 $ à 10 $, selon le moment où il avait été commandé. Les plus grands événements de l’UFC cette année, qui auraient fait beaucoup plus de revenus avec un paiement à la carte de 59,99 $ et un abonnement ESPN + de 4,99 $, étaient des combats avec Jon Jones contre Thiago Santos et Nate Diaz contre Jorge Masvidal.

Le prix de McGregor vs Cerrone a été augmenté à 64,99 $, ce qui s’ajoute aux 4,99 $ par mois pour être abonné ESPN +, ce qui signifie un peu moins de 70 $ au total pour acheter l’événement.

Sur la base de ces chiffres, McGregor vs Cerrone a généré 70 millions de dollars de revenus de streaming, ainsi qu’une porte d’entrée en direct de 11 millions de dollars à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Cela n’inclurait pas les revenus de la télévision et du streaming à la carte en dehors des États-Unis, qui pourraient atteindre 20 millions de dollars.

De plus, le premier combat Paul contre KSI était un numéro mondial, tandis que le numéro ESPN + pour McGregor contre Cerrone était uniquement pour le marché américain. L’UFC a vendu McGregor vs Cerrone comme un événement régulier de télévision à la carte en dehors des États-Unis dans des endroits comme le Canada et l’Australie, et pour la première fois, la promotion a également ouvert le Royaume-Uni et l’Irlande.

En règle générale, un événement UFC aurait effectué environ 80 à 85% de ses achats aux États-Unis, mais la télévision et le streaming devraient générer près du double du nombre de streaming seul. Et en raison de l’ouverture du Royaume-Uni et de l’Irlande, le pourcentage américain serait également inférieur à la normale.

Sur la base de métriques habituelles telles que les recherches Google, on aurait pu prévoir que McGregor vs Cerrone serait le deuxième plus gros pay-per-view de l’histoire de l’entreprise, avec seulement l’UFC 229, l’émission du 6 octobre 2018 titrée par McGregor vs Khabib Nurmagomedov pour le titre léger. Cet événement a fait 2,4 millions dans le monde, environ 1,9 million à la télévision et 500 000 streaming.

Lors de la conférence téléphonique, Iger a noté que Disney + comptait lundi 28,6 millions d’abonnés et Hulu 30,7 millions d’abonnés.