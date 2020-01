McGregor vs “Cowboy” flux vidéo en direct

Par: MMA Junkie Staff |

Pour la première fois, Conor McGregor et Donald Cerrone devraient partager la scène et s’affronter pendant la semaine de combat de l’UFC 246.

Mercredi, une conférence de presse de l’UFC 246 avec McGregor, Cerrone et le président de l’UFC Dana White aura lieu au Pearl Theatre au Palms Casino Resort à Las Vegas, et vous pouvez le voir se dérouler dans le flux vidéo en direct ci-dessus. L’événement devrait débuter à 20 heures. ET (17 h, heure du Pacifique).

La conférence de presse a lieu trois jours avant l’UFC 246 samedi au T-Mobile Arena. La carte 12 combats sera diffusée sur ESPN + pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

