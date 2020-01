McGregor vs Gaethje a-t-il un sens à 170?

L’édition de jeudi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 020 du podcast, les gars réagissent aux dernières nouvelles et notes du MMA. Surprise Surprise! Conor McGregor arrive!

LE RÉCAPITULATIF

L’entraîneur John Kavanagh dit que si ça ne tenait qu’à lui, McGregor combattrait Justin Gaethje ensuite. Mais voici le problème: l’entraîneur-chef de SBG Ireland aimerait que cela se produise au poids welter, même si McGregor et Gaethje sont des poids légers réguliers. Est-ce que cela a un sens?

Tyron Woodley a d’abord déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à combattre Leon Edwards, mais il s’avère que les deux feront la une de l’UFC London en mars. Le manager de Woodley, Abe Kawa, a mis en lumière ce qui a changé dans une interview avec MMA Junkie. Que pensons-nous de l’état d’esprit de Woodley ici?

Vous vous souviendrez que Mike Perry a fait la une des journaux il y a quelques semaines quand il a utilisé le mot N lors d’une conversation sur Twitter avec l’acteur afro-américain Michael Jai White. Dans cette même interview avec MMA Junkie, Kawa, qui gère Perry, a offert un aperçu de l’esprit de Perry en ce qui concerne l’utilisation du slur. Que ressentons-nous à ce sujet?

L’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC, Thiago Alves, a signé avec le Bare Knuckle FC. Bon coup pour lui?

Cub Swanson, vétéran de l’UFC rejoint le salon pour une interview pour parler de sa récupération continue d’un ACL déchiré, de la façon dont l’UFC prend soin de lui après la blessure subie pendant le Quintet Ultra, quand il aimerait retourner dans l’octogone, ce qu’il a laissé pour sa carrière, et plus encore.

