Megan Anderson embrasse l’art de “ ne pas donner un s ** t ” ce que les gens pensent

Image: UFC sur Instagram

Avant son combat à venir samedi, Megan Anderson a trouvé un nouveau souffle.

L’actuel joueur de 30 ans affrontera la débutante invaincue de l’Octogone Norma Dumont à l’UFC sur ESPN + 27. L’événement se déroule à la Chartway Arena de Norfolk, en Virginie. Titre.

Après une défaite de soumission au premier tour contre Felicia Spencer à l’UFC Rochester en mai, Anderson a rebondi avec une victoire de soumission au premier tour contre Zarah Fairn à l’UFC 243.

Dans ce combat, Megan Anderson avait l’air et se sentait aussi à l’aise qu’elle l’a ressenti dans sa carrière à l’UFC et cela était dû en grande partie à une nouvelle mentalité. Sur le chemin de l’âge de 30 ans, et après beaucoup de recherches, quelque chose cliqua.

“C’est vraiment drôle parce que quand j’ai eu 29 ans, je suis rentré chez moi et j’ai surpris mes parents pour mon 29e anniversaire et je redoutais absolument [turning] 30 », a déclaré Anderson à BJPENN.com. «Je me disais« oh mon dieu ». Tous les jalons que je m’attendais à avoir au moment où j’ai eu 30 ans, je n’étais même pas près de cela. Puis le combat de Rochester a eu lieu et je me suis dit: «Eh bien, merde! C’est ma carrière, que se passe-t-il avec ça? »J’en redoutais 30 tellement.

“Au cours des trois derniers mois, je dirais que je viens de frapper un autre type de vibration”, a déclaré Anderson. “Je ne m’en fous plus du tout. Vraiment pas. J’ai ce grand sens de qui je suis et du type de personne que je suis, de la positivité avec laquelle je veux m’entourer. J’ai vraiment senti que ma patience, mon travail acharné et mon dévouement porteraient leurs fruits. De grandes choses sont encore à venir et je suis prêt pour quand cela se produira. “

L’un des aspects du jeu de combat et d’être sous les projecteurs – en particulier dans les arts martiaux mixtes – traite de certains des trolls et des ennemis parmi les fans. Bien qu’il y ait beaucoup de fans qui aiment le sport, les athlètes, le travail acharné qu’il faut pour entrer dans une cage et combattre un autre être humain, il y en a aussi beaucoup qui sont assez critiques.

Au fil des ans, beaucoup de haine et de négativité ont fait son chemin et elle a appris à tout prendre en main. Avec cela, Anderson a senti un poids mental géant se détacher de ses épaules et continue de travailler dur pour améliorer l’état mental si important nécessaire pour être un combattant professionnel sur la plus grande scène.

“Ça l’est vraiment [a freeing feeling]», A expliqué Anderson. «La quantité de gens qui parlent s ** t et s ** t m’a donné, beaucoup de haine, ça m’atteignait tout le temps. Mec, je rigole juste maintenant. Si quoi que ce soit, je suis désolé pour ces gens maintenant. Je fais mon truc, je reçois le mien, je m’assure d’être payé, je m’assure que je reçois ce que je vaux. Je me fais juste. Je suis juste désolé pour ces gens parce que pas une seconde de ma journée ne se passe négativement envers quelqu’un d’autre.

«L’idée d’aller en ligne et de dire quelques mots, ça en dit plus sur eux que moi. C’est vraiment gratifiant d’arriver à ce point. Il faut juste beaucoup pour y arriver, c’est sûr. “

Retrouvez Megan Anderson en action à l’UFC Norfolk ce week-end.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.