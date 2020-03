Megan Anderson «jeu comme (explétif)» pour le tir au titre

NORFOLK, Virginie – Megan Anderson aimerait être la prochaine pour un tir au titre. Et elle pense qu’elle pourrait l’être. Cependant, le poids plume UFC n’exclut pas d’autres possibilités.

À l’UFC sur ESPN + 27, Anderson (10-4 MMA, 3-2 UFC) a écrasé l’adversaire Norma Dumont en route vers une victoire au premier tour TKO – mais Anderson n’était pas la seule femme notable de 145 livres à faire une déclaration sur la carte .

Dans l’événement co-principal de l’UFC sur ESPN + 27, l’ancienne challenger pour le titre de l’UFC, Felicia Spencer, a rapidement travaillé Zarah Fairn, ramassant son propre TKO de premier tour. La paire de performances a suscité une réaction de la double championne féminine de l’UFC Amanda Nunes sur Twitter, alors que le détenteur du titre poids coq et plume semble prêt à défendre cette dernière ceinture.

Lorsqu’elle a parlé aux médias après l’événement, Anderson a présenté des options potentielles pour son prochain déménagement. Peu importe la façon dont le cookie s’effrite, Anderson a indiqué qu’elle serait d’accord avec ça.

“Je suis le seul qui soit sur une séquence de victoires”, a déclaré Anderson au MMA Junkie. «J’ai l’impression d’avoir mis mon nom sur la liste, en particulier avec un tel KO. L’UFC va faire ce que l’UFC veut faire. S’ils le donnent à Felicia, je pense qu’elle est une compétitrice incroyable. Je ne serais pas surpris s’ils le lui donnent. Si tel est le cas, je serais ravi de me battre à nouveau. “

Plus tard, elle a poursuivi: «Le sentiment d’avoir mis le travail et le temps passé n’équivaut pas nécessairement à un coup de titre ces jours-ci. Tout ce que je peux contrôler, c’est de faire de grandes performances. J’ai l’impression de faire ça, de montrer mes compétences et de montrer mon potentiel en tant que star dans ce sport. J’ai l’impression que c’est tout ce que je peux faire. Si je reçois le titre, je joue comme (explétif). Sinon, je vais encore être ici et continuer à accumuler les victoires jusqu’à ce que je reçoive un coup de titre. “

L’UFC pourrait se pencher vers un tir au titre pour Spencer, puisque Spencer a battu Anderson l’année dernière. Si un coup de titre n’est pas le prochain, Anderson a deux endroits en tête où elle aimerait se battre ensuite. Le premier est son pays d’origine, tandis que le second est sa ville natale d’adoption.

“L’UFC va à Perth, donc j’aimerais me battre en Australie”, a déclaré Anderson. «S’ils reviennent à Kansas City, ce serait génial. Je serais ravi de pouvoir faire une performance (là-bas). J’ai fait de l’Australie à l’UFC et j’aimerais pouvoir faire une performance devant ma maison d’adoption de Kansas City. Ce serait cool aussi – si je n’ai pas la possibilité de me battre pour le titre. “

L’UFC sur ESPN + 27 a eu lieu samedi à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. Il a été diffusé sur ESPN +.

Découvrez l’UFC complète de Megan Anderson sur ESPN + 27 mêlée d’après-combat dans la vidéo ci-dessus.

