Megan Anderson remporte la «Performance de la nuit»

Si vous ne connaissiez pas les noms Kyler Phillips et Gabriel Silva avant l’UFC sur ESPN + 27, vous devriez les enregistrer maintenant.

Les poids coqs ont eu une bataille combinée d’une carrière UFC entre eux avant le spectacle de samedi soir à Norfolk, en Virginie. Mais les bonus post-combat UFC sont éligibles pour tout le monde sur la carte, et Phillips et Silva ont une fois de plus prouvé que le système de bonus était égalitaire.

Le duo a fait une chute excitante, et alors que le premier Phillips a obtenu des scores généraux pour sa performance, Silva a fait preuve de beaucoup de cœur et de ténacité dans la défaite.

Et c’était suffisant pour gagner aux deux concurrents 50 000 $ de bonus “Fight of the Night”.

Pendant ce temps, deux combattants ont fait de gros efforts pour gagner eux-mêmes les prix «Performance of the Night» chez Megan Anderson et Jordan Griffin.

Anderson a déclaré son cas pour un tir à la championne des poids plumes Amanda Nunes avec un KO au premier tour de Norma Dumont. Griffin a obtenu une soumission de deuxième ronde.

Il s’agissait du premier bonus post-combat UFC en carrière pour les quatre concurrents.

L’UFC a annoncé une présence de 7 08 personnes payant une porte de 402 958 $ à Chartway Arena.

.