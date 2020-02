Megan Anderson s’est concentrée sur Norma Dumont, pas Amanda Nunes

Megan Anderson pense qu’un coup de feu sur Amanda Nunes et le titre poids plume féminin de l’UFC arriveront finalement. C’est pourquoi elle se concentre uniquement sur ce samedi lorsqu’elle affrontera un combattant invaincu qui espère faire une grande déclaration.

Anderson affrontera Norma Dumont ce samedi à l’UFC sur ESPN + 27. L’événement se déroulera à la Chartway Arena de Norfolk, en Virginie, et sera mis en vedette par une lutte pour le titre de poids mouche vacant entre Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo.

Anderson, âgée de 30 ans, est revenue dans la colonne des victoires après avoir remporté sa première victoire de soumission en près de cinq ans contre Zarah Fairn à l’UFC 243 en octobre. Dumont fera ses débuts à l’UFC après avoir remporté ses quatre premiers combats professionnels dans son pays d’origine, le Brésil.

À la fin de la journée, l’autre nom sur le contrat n’avait pas beaucoup d’importance pour Anderson.

“Nous ne savions pas grand-chose d’elle”, a déclaré Anderson à BJPENN.com. “Je pense que c’était à l’UFC Lincoln l’année dernière, j’étais là en tant que combattant invité et Mick [Maynard] avait mentionné quelques noms de combattants qu’il avait signés et c’était l’un d’entre eux. Je connaissais le nom mais je ne connaissais pas grand-chose à son sujet. Le nom nous importait peu. Nous sommes prêts à combattre n’importe qui, à baisser la tête et à nous mettre au travail. “

Après avoir remporté quatre combats consécutifs dans la cage de l’Invicta FC et avoir été signé par l’UFC, Anderson a alterné victoires et défaites dans l’Octogone. Anderson a abandonné une décision unanime contre Holly Holm à l’UFC 225 avant de remporter une victoire au premier tour contre Cat Zingano six mois plus tard à l’UFC 232. Le combattant formé au Glory MMA continuerait à perdre via une soumission au premier tour à Felicia Spencer avant de ramasser une victoire de soumission au tour d’ouverture pour couronner 2019.

Avec Dumont étant le débutant de l’UFC, une victoire sur un combattant avec un large public comme Anderson serait un coup d’État massif. En raison de la motivation de Dumont, les niveaux de motivation sont également à un niveau record pour Anderson.

«Je vois que ça va de la même manière [as my last fight]», A déclaré Anderson à BJPENN.com. «Il n’y a pas une seconde de combat que ma mentalité n’est pas de finir. Je pense que c’est ce qui me rend passionnant. Même s’il n’y a pas beaucoup de femmes dans notre division, c’est pourquoi nous restons, car nous menons des combats passionnants.

«Samedi… j’arrive à l’UFC et je fais une déclaration. J’adore ça », a déclaré Anderson. «J’adore l’intensité et j’aime l’intensité que mon adversaire apportera parce que j’ai un nom, j’ai un suivant. Je suis l’un des visages de cette division et j’adore ça. Je veux qu’ils apportent la meilleure version d’eux-mêmes, car cela va tirer le meilleur de moi. Je suis simplement ravi de baisser la tête, de jeter du cuir et de réaliser une performance passionnante.

“Je vais certainement chercher la finition.”

Avec la division féminine de 145 livres dans l’UFC étant assez peu profonde, une victoire samedi – surtout si c’est une performance impressionnante – pourrait mettre Megan Anderson en mesure de combattre Amanda Nunes pour le titre poids plume.

Si cela se produit, Anderson sera partout. Si ce n’est pas le cas, elle est d’accord avec ça aussi.

“Oui bien sûr. Mais pour être honnête, je ne m’en soucie pas vraiment », a expliqué Anderson. «S’ils veulent que je me batte pour le titre si j’obtiens la victoire, bien sûr [I will]. Je vais quand même être payé, peu importe. Ça va arriver, et si cela veut dire qu’après une victoire de plus, deux victoires de plus, je m’en fous. Ça va arriver et ça arrivera quand ça devrait arriver.

“Je me concentre uniquement sur le 29 février et j’explique pourquoi je suis le visage de la division, et que nous devrions investir davantage dans cette division.”

Pensez-vous que Megan Anderson sera en tête ce week-end?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.