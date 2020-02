Megan Olivi parle des nerfs de son mari Joseph Benavidez

VIRGINIA BEACH, Va. – Megan Olivi peut apparaître sur l’UFC de samedi sur ESPN + 27, mais ce ne sera pas en sa qualité typique de reporter et de journaliste itinérante. Au lieu de cela, elle sera un spectateur nerveux de la cage.

Olivi est l’un des meilleurs talents qui remplissent une variété de rôles qui font bouger les événements UFC et la couverture post-combat. Il y a un autre élément crucial de sa vie qui chevauche le monde MMA, et c’est son mariage avec Joseph Benavidez.

Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC) combat Deiveson Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) pour le titre de poids mouche vacant dans le Main Event de l’UFC Norfolk, mais contrairement à beaucoup de ses précédents combats, Olivi a gagné ” t travailler la carte. Cette fois, elle sera au premier plan en tant que spectatrice, et elle essaie déjà de se préparer pour le moment.

“Il était le co-événement principal sur une carte ESPN en juin et je faisais des hits en direct et des interviews tout au long de la nuit, et c’est génial”, a déclaré Olivi au MMA Junkie mercredi. “J’aime vraiment ça parce que sinon tout le monde me regarde (genre),” Ça va? “Je me dis,” Ouais, je vais bien, il se bat en cinq heures. Je vais bien. »Ensuite, c’est comme:« Êtes-vous sûr? »Je me suis dit:« Oui! Je vais bien. “J’aime pouvoir rester occupé et tout ça. Mais quand je ne travaille pas, je ne regarde pas Joe se battre.

«Ce sera le premier combat depuis le premier combat (Jussier) de Formiga (en septembre 2013) où il l’a mis KO au Brésil, ce sera le premier pour lequel je suis octogonale. Joseph ne devient pas nerveux, mais je deviens vraiment nerveux, donc j’ai l’impression que Dieu me donne nos deux nerfs et je les porte pendant 15 ou 25 minutes. “

Olivi a fait écho au sentiment de nombreux proches, membres de la famille, amis et même coéquipiers qui ont parlé de voir une personne avec laquelle ils étaient proches s’engager dans un combat. Bien qu’elle ne doute pas que son mari va gagner, Olivi a déclaré que le manque de contrôle dans une telle situation est ce qui rend la chose la plus difficile.

«J’ai la plus grande confiance en ses capacités; Je sais à quel point il travaille dur et je ne peux rien faire pour aider », a déclaré Olivi. “Je ne peux pas entrer là-dedans et me dire” j’ai compris “.

«Je n’ai pas regardé depuis très longtemps. Je n’ai pas regardé beaucoup de ses autres combats en arrière, mais je vais regarder celui-ci. Je suis sûr que j’aurai un chapelet en main, mais ce sera génial. Nos amis et notre famille viennent tous, donc j’ai un système de soutien génial, et il est tellement génial le jour du combat que je n’ai pas à me soucier de lui. Il n’est pas nerveux ou aime, “je ne sais pas si je dois faire ça.” Ce n’est pas un de ces gars que vous voyez dans les coulisses qui tombe malade ou pleure ou quelque chose comme ça. Il est vraiment tellement excité et a hâte d’aller là-bas que cela rend tout plus facile pour moi. “

L’UFC sur ESPN + 27 a lieu à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte entière est diffusée sur ESPN +.

Benavidez espère que la troisième fois fera le charme de l’or UFC. Il a perdu une décision partagée face à Demetrious Johnson dans le combat inaugural pour le titre des poids mouches de la promotion à l’UFC 152 en septembre 2012, puis a subi un KO au premier tour dans son match revanche avec Johnson à l’UFC sur FOX 9 en décembre 2013.

Il y a plus de six ans et neuf combats remportés par Benavidez depuis sa dernière compétition avec une ceinture en jeu. Olivi pense que réaliser que ce moment de championnat ferait beaucoup pour compléter l’héritage de Benavidez, mais en tant que personne qui a été sur le siège passager pendant toute la course, elle a dit que cela ne le définirait pas.

“Cela confirme que Joe est l’un des meilleurs”, a déclaré Olivi. “Souvent, ils disent:” Oh, il est le meilleur combattant de l’UFC à ne jamais avoir de ceinture. “La ceinture est juste un objet qui montre, oui, vous êtes le meilleur dans cette division. Mais je pense qu’il y a eu plusieurs fois que Joseph a été le meilleur. Il a été dans le poids coq WEC, le poids coq UFC, sans parler du poids mouche une fois qu’ils ont créé la division. Je ne pense pas que les gens l’aient jamais regardé et se soient dit: “Oh, il n’est pas si bon.” Il a toujours été l’un des meilleurs. Il fait partie des deux ou trois meilleures divisions depuis plus de 10 ans.

“Il met un tampon final comme,” Ouais, votre nom figure sur cette liste de champions. “Il dit qu’il y a une ligne supplémentaire sur votre page Wikipedia. Mais je pense que professionnellement, cela fait beaucoup pour Joseph. Et je pense que personnellement, oui, il serait vraiment heureux et il serait vraiment déçu si cela ne fonctionnait pas. Je pense qu’il est une personne tellement complète et a tellement à offrir, que l’ajout de cette ceinture sur le dessus serait une très belle chose. “

