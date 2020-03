Meilleur promoteur que combattant: Ben Askren

Ben Askren Il a récemment été invité par le programme qui est transmis via YouTube, Radio de soumission, là, il a donné son avis sur le champion poids welter de l’UFC, le Nigérian Kamaru Usman.

“Funky” Il a noté lors de l’interview: «Je pense que Usman est le pire promoteur de l’histoire des arts martiaux mixtes. Parce que pour moi, Colby est littéralement le combattant le plus détesté à l’intérieur UFC, vérité? Donc, quand Usman va l’affronter, tout ce qu’il a à faire est de jouer le jeu et d’être bon pour que tout le monde l’aime et le soutienne. Mais Usman ne savait pas comment le faire, ne savait pas comment plaire aux gens. C’était très facile de faire ressembler Colby au méchant, il s’efforce d’être mauvais. Je devais juste jouer le jeu et être le bon garçon, que tout le monde aimait avant tout en gagnant, mais Usman ne savait pas comment faire. »

Il a également commenté son opportunité de briller à l’UFC, comment il l’avait fait en Bellator y UN championnat, et n’a pas pu le faire: «Oui, j’ai eu ma chance et je l’ai ratée. Je l’ai foiré, si j’avais gagné le combat contre Masvidal j’aurais le combat pour le titre. Mais je l’ai foiré, je m’en excuse auprès de tout le monde. » Askren a connu une séquence de 19 victoires consécutives, y compris ses débuts à l’UFC contre Robbie Lawler, avant de tomber dans ses deux prochains combats contre Jorge Masvidal y Demian Maia.