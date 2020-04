Meilleure idée jamais! Valentina Shevchenko s’engage pour une bataille sur l’île de combat «super belle»

Ultimate Fighting Championship (UFC) devrait déplacer ses opérations internationales sur une île secrète afin d’organiser des événements d’arts martiaux mixtes (MMA) pendant la pandémie de coronavirus, à moins que la réémergence de l’installation APEX de la promotion n’ait mis un terme à ces plans.

Mais juste au cas où «Fight Island» est toujours une réalité, la championne en titre des poids mouches Valentina Shevchenko fait déjà ses valises, car si vous devez travailler pour gagner votre vie, pourquoi ne pas travailler sur une île tropicale luxuriante avec beaucoup de soleil et de sable?

“J’adorerais avoir mon camp d’entraînement là-bas avant le combat, pour y combattre et en fait pour rester et récupérer après le combat sur l’île parce que j’imagine que ça va être super beau et un endroit super sympa”, a déclaré Shevchenko à MMA. Junkie Radio. “Dès la toute première seconde où j’ai entendu parler de l’île, c’était déjà mon idée préférée.”

Shevchenko (19-3) devait défendre son titre de poids mouche contre la prétendante à 125 livres Joanne Calderwood à l’UFC 251 en juin en Australie; cependant, une blessure à «Bullet» a suspendu ce combat jusqu’à la fin de l’année.

“J’adorerais certainement me battre là-bas”, a poursuivi Shevchenko. «Je l’aime parce que sur l’île va être tout ce dont un combattant a besoin, non? Parce qu’il va être construit spécialement pour les combats UFC, pour les combattants UFC. C’est pourquoi nous aurons toutes les installations dont nous avons besoin, et ce sera très facile à former, très facile à tout faire. »

Très facile et peut-être très cher.