Meilleurs combats UFC / MMA de tous les temps: Présentation du tournoi MMAdness de Mania en mars

Il est devenu tout à fait clair qu’à part les bagarres impromptues sur le papier hygiénique, nous n’obtenons pas notre correction de violence pendant un certain temps. Pire encore, il n’y a même pas March Madness, ce qui signifie que nous ne pouvons pas combler les vides dans nos cœurs avec le jingoisme scolaire et le jeu.

Cependant, chez MMAmania.com, nous avons creusé l’avocat du désespoir pour trouver un gouffre d’opportunité: nous ferons notre posséder March Madness pour déterminer le meilleur combat UFC / MMA de tous les temps. Malheureusement, le blackjack et les prostituées ne figuraient pas dans le budget, mais nous avons quand même réussi à faire quelque chose ensemble.

J’ai utilisé le classement actuel de Tapology pour les graines (voir ici), avec une paire de substitutions de veto exécutif remplaçant Bob Sapp contre Minotauro Nogueira et Dominick Cruz contre Urijah Faber 2 avec deux joyaux sous-estimés dans Jorge Santiago contre Kazuo Misaki 2 et Dennis Bermudez contre Matt Grice.

Sans plus tarder … DRUMROLL PUH-LEASE … Je vous donne MARCHE MMADNESS 2020:

PrintYourBrackets.com

Au départ, je voulais faire des KO au lieu de se battre pour que je puisse l’appeler «Starch Madness», mais les plans ont changé. Nous allons peut-être déposer cela jusqu’en 2021 ou la prochaine pandémie, selon la première éventualité.

Voici comment cela fonctionne: pour aujourd’hui, pensez à la parenthèse, rafraîchissez vos souvenirs et préparez vos votes. Demain, nous ouvrons les sondages pour les quatre premiers matchs de combat. Ensuite, 24 heures plus tard, nous partageons les résultats et vous donnons les quatre prochains … ainsi de suite et ainsi de suite.

Nous ferons de notre mieux pour fournir une vidéo de chaque combat – l’UFC a tendance à être assez bon pour mettre ses combats plus légendaires sur YouTube ou d’autres médias publics, nous devrions donc être en mesure d’en obtenir la plupart. Pour le reste, eh bien, pourrait aussi bien utiliser cet abonnement Fight Pass pour quelque chose.

Arrêtez-vous demain pour faire partie du premier quatuor et n’ayez pas peur de vous passionner dans les commentaires pour appuyer vos choix et influencer l’incertitude. Juste, vous savez, n’allez pas aussi loin – restez à six pieds l’un de l’autre en tout temps.