Meilleurs combattants MMA de la décennie, 2010-2019: Georges St-Pierre classé n ° 4

" n t t n t t tif (typeof (jQuery) == " function ") {(function ($) {$. fn.fitVids = function () {}}) (jQuery )}; n t t t tjwplayer ('jwplayer_UA8TfXGj_FLu19iir_div'). setup ( n t t t t { "advertising ": { "admessage ": "This video will reprendre dans xx secondes ", " enchères ": {" enchérisseurs ": ({" id ": " 210076 ", " nom ": " SpotX "}, {" id ": " jrkl5-k9ohg ", " type ": " OpenRTB ", " name ": " Telaria ", " pubid ": " jrkl5 "}, { "id ": "65254 ", "type ": "OpenRTB ", "name ": "EMX ", "pubid ": "1081 "}, { "id ": "2349013 ", "type ": "OpenRTB ", "name ": "PubMatic ", "pubid ": "158095 "}), "settings ": { "buckets ": ({ "min ": 8, "max ": 20, "increment ": 0,25}, { "min ": 20, "max ": 50, "increment ": 0,5}), "mediationLayerAdServer ": "dfp ", "floorPriceCents ": 25}}, "client ": "googima " , "cuetext ": "Advertisement ", "schedule ": ({ "offset ": "pre ", "type ": "linear ", "tag " : "%% VAST_TAG %% "}), "skipmessage ": "Ignorer l'annonce en xx secondes ", "vpaid_mode ": "insecure ", "vast_load_timeout ": 15000, "load_video_timeout ": 15000, "request_timeou t ": 10000, " max_redirects ": 8, " adscheduleid ": " 00000000 "}, " autoPause ": {" viewability ": " true "}, " playlist ": " https: / / content.jwplatform.com / feeds / UA8TfXGj.json ", " ph ": 2} n t t t); n t t n t "sdpJWEmbed.start ();

Les années 2010, sans doute la décennie la plus importante de l'histoire des arts martiaux mixtes, s'achèvent. L'une des raisons pour lesquelles les 10 dernières années ont été si cruciales pour le sport est le pur talent qui existe dans toutes les divisions – hommes et femmes, du poids mouche (qui n'existait même pas jusqu'en février 2012) au poids lourd. Autrement dit, le nombre de grands combattants pour orner les cages et les anneaux à travers le monde n'a jamais été aussi élevé.

Ici, au MMA Junkie, nous avons établi un classement composite à l'échelle du personnel des 10 meilleurs combattants de la dernière décennie, que nous révélerons du lundi au vendredi jusqu'au 27 décembre. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur le numéro 4: Georges St-Pierre.

****

Georges St-Pierre est entré dans la décennie déjà comme une superstar, mais c'est ce qu'il a fait au cours des 10 dernières années qui a poussé son statut au plus haut de tous les temps.

Le roi des poids welters de longue date est entré en 2010 avec fracas. St-Pierre (26-2 MMA, 20-2 UFC) était déjà champion dans l'une des catégories de poids les plus difficiles de l'UFC. Il menait une séquence de six victoires consécutives et avait une fiche de 12-1 lors de ses 13 derniers combats. La liste des adversaires qui lui ont manqué avant 2010 était plus qu'impressionnante. St-Pierre a dominé Jason Miller, Frank Trigg, Sean Sherk, B.J. Penn (deux fois), Matt Hughes (deux fois), Matt Serra et Jon Fitch.

Lors de son dernier combat avant d'entrer en 2010, St-Pierre s'est imposé comme l'un des plus grands noms du sport. Le Canadien a encore une fois défendu son titre dans le plus grand événement à la carte à ce moment-là, l'UFC 100, qui a été mis en évidence par un gigantesque match revanche entre Brock Lesnar et Frank Mir. St-Pierre a battu le très dangereux Thiago Alves dans une décision dominante.

Il est impossible de nier que St-Pierre était plus qu'établi avant cette dernière décennie, mais l'homme était loin d'être terminé.

Au cours des 10 dernières années, St-Pierre a fait sept voyages dans l'octogone et chaque fois qu'il est reparti avec une victoire, une ceinture enroulée autour de sa taille, et toujours un petit quelque chose en plus pour le livre des records.

En 2010, St-Pierre a répondu à l'appel deux fois et a surmonté des défis opposés polaires. Il a battu l'artiste KO Dan Hardy et le lutteur décoré Josh Koscheck pour prouver une fois de plus son jeu bien équilibré.

L'année suivante, St-Pierre ne s'est battu qu'une seule fois, mais ce combat pour le titre avait la magnitude de plusieurs pay-per-views combinés.

Contre Jake Shields, qui était sur une séquence de victoires de 15 combats et était le champion des poids moyens Strikeforce avant de quitter la ceinture et de signer avec l'UFC, St-Pierre a défendu sa ceinture dans l'acte de tête de l'UFC 129.

L'événement est aujourd'hui le plus grand événement UFC en Amérique du Nord. St-Pierre a remporté une victoire dominante devant une foule de 55 000 Canadiens. Ce fut un événement massif et historique qui a non seulement mis en lumière l’ampleur de la célébrité de St-Pierre, mais aussi la croissance du sport.

Mais un vrai champion n'est pas seulement testé à l'intérieur de la cage. Il est également jugé en dehors de celui-ci. Après la victoire monumentale contre Shields, St-Pierre a été contraint de faire face à des défis qui mettraient fin à la carrière de la plupart des athlètes.

St-Pierre devait défendre son titre contre Carlos Condit (mais à l'origine contre Nick Diaz – c'est une longue histoire) à l'UFC 137 en 2011, mais a été contraint de se retirer en raison d'une blessure au genou. Il a ensuite tenté de revenir dans un combat contre Diaz au début de 2012 à l'UFC 143, mais un ACL déchiré avait le champion de retour sur la touche. Ce fut une découverte choquante pour une base de fans qui avait beaucoup remis en question l'avenir du champion.

Au lieu de cela, Condit a fini par se battre et vaincre Diaz dans l'événement principal de l'UFC 143 pour devenir le champion intérimaire des poids mi-moyens de l'UFC et s'est imposé comme le concurrent n ° 1 de la division au retour de St-Pierre.

Sans combat de mise au point après la réadaptation pour son ACL déchiré, St-Pierre est revenu dans sa ville natale de Montréal à la fin de 2012 pour affronter Condit dans le but d'unifier les titres des poids mi-moyens. L'histoire au cours de la guerre de 25 minutes qui a valu un bonus "Fight of the Night" cette nuit-là ne pouvait pas être un reflet plus clair du retour en carrière de St-Pierre à l'époque.

Tout comme le reste de sa carrière de champion, St-Pierre a montré sa domination grâce à sa lutte de classe mondiale et à Condit complètement contrôlé dès le début du combat. Mais dans le Round 3, les choses ont pris une tournure inattendue. Condit était bien connecté avec un coup de tête gauche qui a fait vaciller St-Pierre sur la toile. Blessé, mais avec le cœur d'un champion, St-Pierre a riposté pour ne pas finir et a remporté les deux derniers tours. Ce fut un énorme test pour sa carrière.

De là, St-Pierre a défendu sa ceinture deux fois de plus contre Nick Diaz dans un match de rancune et Johny Hendricks, qui à l'époque avait enchanté le monde du MMA avec sa puissance à élimination directe. Après sa victoire sur Hendricks, décision que beaucoup ont jugée controversée, St-Pierre a décidé de quitter sa ceinture et de faire une pause dans le sport.

Il est revenu quatre ans plus tard et a remporté une autre ceinture UFC dans une nouvelle catégorie de poids. À l'UFC 217, St-Pierre a étouffé le champion des poids moyens Michael Bisping pour se joindre aux quelques privilégiés qui ont détenu des titres UFC dans deux catégories de poids différentes. Ce fut une réalisation colossale qui l'a placé comme un grand de tous les temps.

St-Pierre n'a plus combattu depuis.

Ce qui est remarquable au sujet des réalisations de St-Pierre au cours de la dernière décennie, c'est qu'elles ont vraiment été accomplies en seulement cinq ans, compte tenu de son temps hors du sport en raison de blessures et de la pause de quatre ans qu'il a prise au MMA. Pourtant, malgré son absence pendant une bonne partie de la décennie, le roi des poids welters de longue date reste l'un des plus grands noms des sports de combat et l'un des combattants les plus vénérés aujourd'hui.

Il est impossible de parler des années 2010 sans mentionner Georges "Rush" St-Pierre, qui est n ° 4 sur la liste Fighters of the Decade de MMA Junkie.

Galerie

Photos: Le meilleur de Georges St-Pierre

voir 39 images

. (tagsToTranslate) actualités (t) ufc (t) rupture (t) georges st-pierre