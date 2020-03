Meng Bo, la seule femme à avoir vaincu Weili Zhang, parle du succès de la championne de l’UFC

Vous devez faire défiler le dossier 20-1 de Weili Zhang pour trouver sa seule défaite. Cette solitaire L s’est produite en 2013, lors de son tout premier combat, lorsqu’elle a été vaincue par une femme nommée Meng Bo lors d’un spectacle régional d’arts martiaux mixtes à Xuchang, en Chine.

Le combat était aussi le premier de Meng. Bien qu’elle et Zhang aient commencé leur carrière la même nuit, le couple a parcouru différents chemins depuis.

Aujourd’hui, Zhang est le champion UFC des poids-paille, le premier et le seul champion chinois de l’histoire de la promotion. Meng, d’autre part, a récemment fait ses débuts sur la liste ONE Championship avec une victoire destructrice au premier tour sur Laura Balin.

Alors que Zhang se prépare à défendre sa ceinture UFC contre l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk dans le co-événement principal de l’UFC 248 ce week-end, Meng a regardé en arrière la nuit où elle a vaincu le champion de l’UFC.

Fait intéressant, elle dit que le combat était plus un concours amateur – ce qui pourrait signifier que Zhang est en fait invaincu en tant que professionnel.

“Nous étions tous les deux au début de notre carrière et nous étions tous les deux jeunes”, a déclaré Meng à BJPENN.com. «C’était le premier concours de MMA pour nous deux, et il n’y avait que deux manches. [It was] pas aussi professionnel qu’on le pense. C’était une promotion amateur et nous étions tous deux amateurs. »

Meng a battu Zhang par décision ce soir-là, mais à part le plaisir de remporter son premier match, elle ne se souvient pas beaucoup de s’être mêlé au futur champion de l’UFC.

“Cela fait cinq ou six ans”, a-t-elle dit à propos de son combat avec Zhang. «Je ne m’en souviens pas vraiment clairement. Nous étions comme des enfants et je n’avais peur de personne à ce moment-là. Ce n’est pas comme se battre dans une promotion mondiale où vous devez faire des recherches sur votre adversaire. Je me fichais de savoir qui elle était et, pour être honnête, je n’étais pas tellement impressionnée par sa performance.

“Je ne pensais pas trop [about her] à ce moment-là », a ajouté Meng. “On ne peut pas dire si quelqu’un a le potentiel d’être championne ou non depuis ses débuts, mais je peux dire que je ne suis pas surpris qu’elle devienne championne. En fait, tous les meilleurs athlètes chinois ont le potentiel pour devenir un champion. “

Bien qu’elle n’ait pas beaucoup réfléchi à Zhang après leur match, Meng a commencé à prêter attention à son ancienne rivale alors qu’elle gravissait régulièrement les échelons.

“J’ai suivi certains de ses combats parce que nous sommes une communauté étroite”, a-t-elle déclaré, faisant référence à la nature unie de la scène MMA chinoise. «Grâce à son succès, je pense qu’une chose que nous avons apprise est que le travail acharné et les opportunités peuvent bâtir une championne. Parfois, vous ne pouvez pas réussir, peu importe à quel point vous travaillez sans possibilité, mais rester assis et attendre la chance ne fonctionnera pas non plus. Weili est une fille chanceuse, mais elle travaille aussi dur qu’une championne du monde. »

Étant donné que Meng reste la seule femme à vaincre Zhang, les fans spéculeront inévitablement sur la façon dont une revanche entre les deux pourrait se passer, d’autant plus que Meng continue de remporter des victoires dans ONE Championship.

Meng est convaincue qu’elle aurait perdu Zhang, tout comme elle l’avait fait la première fois qu’ils se sont rencontrés.

“Si nous nous affrontons à nouveau, je serai aussi confiant que je l’étais la dernière fois.”

Meng pense également que Jedrzejczyk a une chance de battre Zhang ce week-end et est très excité pour le match.

“Il est difficile de prévoir le résultat entre ces deux éléments, car ils ont tous deux des avantages dans des domaines différents”, a-t-elle déclaré. “Ce sera la lutte du siècle pour le MMA féminin.”

Bien que Meng Bo soit surtout connue comme la femme derrière la seule perte de Weili Zhang, sa carrière a certainement plus à offrir que cela. Elle a accompli beaucoup de choses sur la scène asiatique du MMA et espère faire une grande éclaboussure dans ONE Championship.

Elle devait affronter UN fidèle Mei Yamaguchi lors de la récente carte ONE: King of the Jungle, mais a malheureusement été forcée de quitter le combat en raison de complications liées à la nouvelle épidémie de coronavirus dans sa Chine natale. Elle est déçue que les choses se soient passées comme elles l’ont fait, mais elle a hâte que le changement recommence à jouer – que ce soit contre Yamaguchi ou contre quelqu’un d’autre.

“Je suis assez contrariée par l’annulation du combat de Singapour avec Mei”, a-t-elle déclaré. «Mais je crois que nous nous affronterons dans un avenir proche. Elle est une étape nécessaire sur mon chemin vers le sommet de la montagne.

“Dès que notre mère patrie aura vaincu le coronavirus, je serai de retour dans le ONE Circle tout de suite.”

Comme le suggère Meng, l’objectif est de remporter l’or dans la division des poids atomiques ONE Championship. Elle est convaincue qu’elle atteindra cet objectif et apprécie la possibilité de représenter le MMA chinois comme Weili Zhang l’a fait à l’UFC.

«Je deviendrai championne du monde», a-t-elle déclaré. «Je vais atteindre cet objectif une étape à la fois.

“Ce ne serait pas seulement le succès de ma carrière personnelle en tant qu’athlète, cela signifierait également la montée du MMA sur le plus grand marché d’Asie – mettant le MMA chinois sur la carte.”

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.