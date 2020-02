Merab Dvalishvili donne des accessoires à Aljamain Sterling

RIO RANCHO, N.M. – Merab Dvalishvili a battu Casey Kenney avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho, N.M.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Dvalishvili, qui a remporté sa troisième victoire consécutive après avoir abandonné ses deux premiers combats à l’UFC.

Résultat: Merab Dvalishvili bat. Casey Kenney par décision unanime (30-27, 30-25, 29-28)

Enregistrements mis à jour: Dvalishvili (10-4 MMA, 3-2 UFC), Kenney (13-2-1 MMA, 2-1 UFC)

Statistique clé: Dvalishvili a décroché une douzaine de éliminations dans le combat et a dépassé Kenney 136-38.

Dvalishvili sur le moment clé du combat

«Mon premier combat à l’UFC, j’étais malade de la grippe et perdu – mais ça va. Le deuxième combat, j’ai perdu à cause des juges – c’était une mauvaise décision. Maintenant, j’ai trois victoires d’affilée. J’ai mon rythme et je continue de gagner parce que je m’entraîne avec la meilleure équipe, Serra Longo, et j’ai les meilleurs partenaires d’entraînement. Mon équipe me donne tellement de motivation. Je n’arrête jamais de m’entraîner. Je suis toujours prêt pour un combat. Je veux rester occupé et continuer à me battre. »

Dvalishvili à l’entraînement avec Aljamain Sterling

«J’entraîne mon jiu-jitsu avec Matt Serra, et ils ont de grandes ceintures noires là-bas, donc j’étais très préparé. Mon principal partenaire de formation est Aljamain Sterling. Il m’a fait comme ça. Il y a des années, quand j’étais amateur, ‘Aljo’ m’a fait son sac de boxe, et maintenant nous avons beaucoup de combat. Je lui dois tellement. “

Dvalishvili sur ce qu’il veut ensuite

«Je veux rester occupé, je peux me battre tous les mois, tous les deux mois, je veux juste être occupé et être un combattant à plein temps. Je suis prêt pour les meilleurs gars et je veux juste représenter mon équipe et mon pays. “

Pour en savoir plus sur Dvalishvili, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

.