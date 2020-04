Merab Dvalishvili est prêt à se battre pour deux classes de poids une fois que les combats UFC reprendront, mais Sean O’Malley

Pandémie mondiale ou pas, Merab Dvalishvili veut combattre le plus tôt possible.

Après avoir remporté une décision unanime contre Casey Kenney à l’UFC Rio Rancho, “The Machine” a remporté ses trois derniers combats dans une division poids coq chargé. Dvalishvili a battu le record de l’UFC pour la plupart des éliminations dans un combat de 135 livres quand il a atterri avec succès 12 contre Kenney en février.

“Je suis content (de la performance)”, a déclaré Dvalishvili au MMA Fighting on What the Heck. «Je suis heureux d’obtenir un autre record et je ne peux pas attendre mon prochain combat. Je suis heureux d’avoir rendu mon équipe, mon pays et mes amis fiers. Je ne peux pas demander plus. ”

Bien que Dvalishvili n’ait pas gagné de place dans le classement des poids coq, le combattant géorgien de 29 ans pense que sa récente victoire, ainsi que les victoires décisives contre Terrion Ware et Brad Katona, devraient le préparer à se battre avec un adversaire classé.

Le seul problème: Dvalishvili n’est pas optimiste parmi les 15 premiers poids coqs seront pressés de signer la ligne pointillée.

“Je pense que tout le monde ne se battra pas avec moi, qu’ils seront plus prudents”, a expliqué Dvalishvili. «Je pense que beaucoup de gars de ma catégorie de poids ne seront pas contents de me battre, mais je suis prêt pour tout le monde. J’ai un grand respect pour les 15 meilleurs joueurs, mais c’est ce que je veux. Je ne veux plus que des 15 premiers. Je veux aller de l’avant et continuer à me battre. »

Alors que l’UFC, avec le reste du monde, essaie de déterminer comment avancer pendant la pandémie de coronavirus, la majorité des combattants de la liste ont levé la main pour participer chaque fois que l’action peut reprendre. Jeudi, Dana White a annoncé le report indéfini de tous les événements de l’UFC après avoir fait tous les efforts possibles pour aller de l’avant avec l’UFC 249 le 18 avril, ainsi que le reste des événements du calendrier.

Après les reports, White a promis d’être la première grande organisation sportive professionnelle à reprendre ses activités, et prévoit de le faire – ce qui est actuellement facturé – Fight Island.

Parmi les combattants qui proposent leurs services, il y a Dvalishvili, qui est littéralement prêt à aller au-delà pour gagner une place.

“C’est tout ce que je fais. C’est mon travail », a expliqué Dvalishvili. «J’adore me battre et je regarde les choses de cette façon: si je ne m’entraîne pas bien (pendant la pandémie), mon adversaire devrait être la même chose. Alors combattons. Nous pouvons lutter contre le poids mort. Je peux faire 135, 145, voire 155. Je m’en fiche, je veux juste me battre.

«Je suis tellement heureux de faire partie de l’UFC et que ces combats se poursuivront parce que tous les sports du monde ont cessé. Personne ne fait rien, nous continuons d’avancer. Si tout va bien, le prochain UFC (événement), je pourrai intervenir. Si quelqu’un veut se battre avec moi, s’il vous plaît, mentionnez mon nom, je veux me battre.

«Si je me bats pour l’UFC, comme l’a dit Dana White, ce sera le plus sûr. Les combattants, les arbitres, nous serons en sécurité. Je veux juste me battre. Tout le monde doit aller à l’épicerie, au magasin et à la nourriture; c’est le même. Je vais conduire où que ce soit et amener un ami avec moi. “

Alors que de nombreux membres de la liste de l’UFC et de la promotion ont plaidé pour que les événements avancent au milieu d’une crise mondiale, il y a une longue liste de personnes qui s’y opposent. L’un d’eux est l’entraîneur-chef de Dvalishvili, Ray Longo.

Dans une récente interview avec MMA Junkie, Longo a exhorté l’UFC à reporter son calendrier pour un peu plus longtemps jusqu’à ce que nous traversions le pire de l’épidémie de COVID-19.

Dvalishvili a déclaré mardi au MMA Fighting qu’il n’avait pas parlé à Longo de ses intentions de se battre sur l’une des prochaines cartes, mais sait que Longo, avec Matt Serra, donnera son approbation.

“Je ne lui en ai pas parlé”, a déclaré Dvalishvili. “Peu importe, mes entraîneurs Ray Longo et Matt Serra, ils sont toujours avec moi. Quoi que je dis, ils disent “oui, Merab, allons-y!” Je sais qu’ils seront toujours avec moi et je sais qu’ils ne peuvent pas venir. Le soutien de Ray Longo et Matt Serra signifie beaucoup pour moi.

«Même s’ils ne peuvent pas venir avec moi, je suis toujours prêt. Je veux toujours me battre. “

Peu importe l’adversaire ou la classe de poids, Dvalishvili répondra à l’appel s’il le reçoit. S’il avait le choix de savoir avec qui il aimerait partager l’Octogone, il viserait l’une des étoiles montantes de la division des poids coq.

“J’adorerais combattre Sean O’Malley”, a déclaré Dvalishvili. «Je sais qu’il attend avec impatience un combat avec un grand nom, mais s’il vous plaît, si quelqu’un peut faire ce combat, s’il vous plaît, faites ce combat. J’adorerais le combattre.

“Un grand respect (pour Sean), mais c’est ce que je veux.”