Merab Dvalishvili poursuit ses appels au prospect de l’UFC Sean O’Malley

Merab Dvalishvili continue d’appeler Sean O’Malley et n’abandonnera pas sa quête pour sécuriser le combat.

Dvalishvili (10-4 MMA, 3-2 UFC) appelle O’Malley (11-0 MMA, 3-0 UFC) depuis 2018. Cependant, il n’a toujours pas reçu de réponse.

“J’ai dit plusieurs fois son nom”, a déclaré Dvalishvili à MMA Junkie. «Je sais que si cela a du sens de le répéter: il s’appelle Sean O’Malley, j’aimerais me battre avec lui. Je continue de dire son nom mais il m’ignore et je ne sais pas (pourquoi). “

O’Malley est revenu avec brio après une mise à pied de deux ans, quand il a arrêté Jose Quinonez par KO au premier tour à l’UFC 248 en mars.

Dvalishvili a remporté ses trois derniers combats, notamment en faisant rebondir Brad Katona dans les rangs des invaincus et en arrêtant Casey Kenney.

Bien que la majeure partie de la division appelle O’Malley en raison de la valeur de son nom et de sa popularité toujours croissante, Dvalishvili respecte réellement ses compétences, a-t-il déclaré, et n’est pas nécessairement là pour voler son tonnerre.

«Seulement, je le regarde comme un meilleur combattant de ma catégorie de poids, pas le meilleur combat, (Aljamain Sterling) est n ° 1 pour moi. Personne n’est comme Aljo, mais je le regarde comme l’un de ces bons combattants, l’un de ces meilleurs combattants », a déclaré Dvalishvili. «Il est vraiment, vraiment talentueux, il est invaincu et tout le monde le connaît mais je veux me battre avec les meilleurs gars. C’est la seule (raison) pour laquelle je veux me battre avec lui. Il est bon, mais j’ai confiance en moi et ça va être la guerre.

“Je ne veux pas voler ses fans, il a sa personnalité – il aura toujours ses fans et son peuple.”

