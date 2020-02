Michael Bisping aime Michel Pereira: “Plus de backflips, plus de trucs sauvages!”

Michel Pereira est toujours divertissant à regarder, mais il suscite certainement beaucoup de haine de la part des commentateurs de l’UFC – vous savez, ces combattants professionnels étouffants qui ont passé des années à être entraînés par leurs entraîneurs pour arrêter de faire exploser leurs réservoirs de gaz avec des backflips et des attaques tournoyantes qui sont à haut risque, faible récompense.

Comme prévu, Daniel Cormier a fait caca les nombreuses motions inutiles de Pereira alors que la foule le mangeait. Même ses attaques en cage de style Showtime moyennement efficaces ne semblaient pas gagner beaucoup d’éloges.

Mais il y a un gars qui est sans vergogne dans tout ce que “Demolidor” servait: Michael Bisping, qui a défendu le Brésilien tape-à-l’œil en tant que camarade deskmate post-émission d’ESPN Michael Chiesa, ajouté au refrain des oppositions.

“Michael, je t’aime mon pote”, s’exclama Bisping. «Je t’aime, mais non! Plus de backflips! Plus de trucs sauvages! Tant que vous ne manquez pas d’essence, continuez à le faire! Parce que viens, ça a électrifié le public. Il sort, d’accord, je n’étais pas dans toute la routine de danse. C’est un meilleur danseur que je ne le serai jamais. Je ne sais pas ce que c’est, mais écoutez: tout ce qu’il a fait à l’intérieur de l’Octogone, c’est génial. C’est peu orthodoxe. Il a électrifié la foule! »

“Mais comment se sont passés ses deux derniers combats?” Répliqua Chiesa. “Couple de L.”

Note latérale: Hope Pereira a prévu une chorégraphie sauvage pour son entrée + les 2 premières minutes du combat. Assez donc il est trop fatigué pour gérer Sanchez, car l’équipe Sanchez toute la journée pic.twitter.com/1NkdFYA7Qo

– MS (@UFC_Obsessed) 11 février 2020

«D’accord, tais-toi. Je suis au milieu de… »intervint Bisping. «Tu dois divertir la foule! Comment s’est passé ton dernier combat? Je m’endormais et je commentais. Écoutez mec, soyez plus excitant. Sois comme Michel, c’est tout ce que tu dois faire. “

“Je sais qu’il est ton coéquipier”, a répondu Chiesa. «L’excitation ne paie pas les factures. Nous le faisons. “

Chiesa a certainement raison. Dans un sport où votre chèque de paie est divisé 50/50 entre show et gagner de l’argent, il semble étonnant que quiconque prenne des risques ou fasse quelque chose de clinquant. Heureusement (ou malheureusement selon votre point de vue), les combattants de l’UFC n’ont jamais semblé internaliser correctement les réalités financières de la compétition d’arts martiaux mixtes.

Dites-nous ce que vous pensez, Maniacs. Pereira devrait-il suivre les conseils de Chiesa et calmer le F pour un W ou deux? Ou Michael Bisping a-t-il raison d’encourager Michel à laisser voler son drapeau de monstre?