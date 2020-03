Michael Bisping claque les acheteurs de panique pandémique: “Obtenez une prise f ** king!”

Michael Bisping a un message pour les gens qui se disputent le papier toilette dans les allées des supermarchés.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de balayer la planète, de nombreuses personnes ont tenté de s’approvisionner en fournitures dont elles auront besoin pendant les périodes potentielles de quarantaine et d’isolement. Malheureusement, cette augmentation de la demande a créé une pénurie de nombreux articles – le plus tristement célèbre papier hygiénique – et a amené certaines personnes désespérées à se comporter comme des animaux, même à se battre dans les magasins.

Bisping n’approuve pas ce qu’il voit.

S’exprimant sur Instagram, l’ancien champion des poids moyens de l’UFC a rappelé à Internet comment les gens se sont comportés pendant la Seconde Guerre mondiale et a comparé leur comportement à la manière sans classe dont beaucoup agissent pendant cette nouvelle crise.

“Faites preuve de respect, s’il vous plaît”, a écrit Bisping. «Respectez ce virus, bien sûr. Employez la distance sociale, lavez-vous les mains et restez à 6 pieds l’un de l’autre. Les dames au sommet auraient pu être leurs proches à la guerre, les villes détruites, des millions de vies perdues et toujours traitées avec classe. Les embarras en bas se battent littéralement pour les rouleaux de papier toilette et les désinfectants pour les mains inutiles. Obtenez une putain de poignée! “

Michael Bisping a pris sa retraite du MMA après une défaite en 2017 contre Kelvin Gastelum. Depuis lors, il est resté occupé en tant que commentateur de l’UFC et en tant qu’animateur du divertissant podcast Believe You Me, qui présente fréquemment des prises de vue et des opinions très similaires à celle ci-dessus.

