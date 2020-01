Michael Bisping: Conor McGregor ne veut pas combattre Jorge Masvidal ou Kamaru Usman

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Michael Bisping est convaincu que Conor McGregor ne veut pas faire partie de Jorge Masvidal ou du champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman.

Les fans de combat attendent le résultat de Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson en avril. Nurmagomedov est le champion en titre des poids légers de l’UFC et mettra sa médaille d’or en jeu contre Ferguson. Alors que “The Eagle” se préparerait à une énorme revanche avec McGregor s’il dépasse “El Cucuy”, la victoire n’est certainement pas un verrou. Même si Nurmagomedov gagne, McGregor n’attendra peut-être pas longtemps.

Sur une édition de son podcast Believe You Me, Bisping a exprimé sa conviction que celui “Notorious” prendra un autre combat avant de se battre contre Nurmagomedov.

«Dana a dit que si Conor gagne, à 100%, le prochain combat pour lui est Khabib. Et j’ai dit: “Quoi, Khabib va ​​juste faire tout ce qu’il dira?” Et il a dit: “Écoutez Khabib va ​​se battre.” Il a dit: “C’est déjà le plus gros pay-per-view de l’histoire de l’UFC. Le match revanche sera encore plus grand. Il va y avoir beaucoup d’argent en jeu. “Mais Khabib combattra Tony en avril”, a déclaré Bisping comme un obstacle potentiel à Nurmagomedov contre Conor McGregor II. «Après cela, c’est le Ramadan. Alors il va vite, il va prendre du temps. “

Bisping a poursuivi en disant qu’il pensait que McGregor ne voulait pas affronter Masvidal ou Usman.

“Ça va être trop long, je pense, pour que Conor attende”, a poursuivi Bisping tout en parlant du prochain combat de Conor McGregor. «Alors donc, il a parlé de Nate Diaz. Il a dit: “Où êtes-vous à Nathan?” Parce qu’il ne veut pas combattre Masvidal et je ne suis pas surpris qu’il n’appelle pas Masvidal. Je ne suis pas irrespectueux. Le mec est plus gros et il est en feu. Kamaru Usman, il ne veut pas vraiment combattre Kamaru Usman. Kamaru Usman est Khabib mais juste f * cking deux fois plus gros à peu près. Le combat est Khabib mais il ne peut pas encore le faire, alors en attendant, choisissez Nate Diaz. Et je ne veux pas dire cela d’une manière irrespectueuse. “

Êtes-vous d’accord avec Michael Bisping disant que Conor McGregor ne veut pas combattre Jorge Masvidal ou Kamaru Usman?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.