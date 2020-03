Michael Bisping contre Anderson Silva, plus

L’UFC devait effectuer son 12e voyage à Londres samedi avant que l’événement ne soit annulé en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.

La star montante des poids mi-moyens et le propre britannique Leon Edwards devaient affronter l’ancien champion des 170 livres Tyron Woodley à l’UFC lors de l’événement principal ESPN + 29, cherchant à émerger en tant que prétendant au titre.

Ce serait le dernier d’une série d’événements mémorables au Royaume-Uni remontant à l’UFC 38, qui a été mis en évidence par une confrontation entre le champion des poids mi-moyens Matt Hughes et Carlos Newton à Londres le 13 juillet 2002, au Royal Albert Hall.

Au fil des ans, de nombreux combattants anglais ont eu l’opportunité de faire la une des journaux à la maison et de réaliser des performances mémorables à l’O2 de Londres.

Avec l’annulation de l’événement, nous jetons un coup d’œil à certains des meilleurs moments de la capitale britannique. Des grands KO, aux silencieux de foule et aux moments historiques, voici les cinq meilleurs moments de l’UFC à Londres.

5. Home run: Dan Hardy élimine Rory Markham

L’un des plus grands combattants à sortir du Royaume-Uni était Dan Hardy de Nottingham. Arborant son mohawk rouge breveté, Hardy est entré à l’UFC avec pas mal d’expérience à son actif.

Dans son deuxième combat avec la promotion à l’UFC 95, Hardy a été jumelé avec le poids welter percutant Rory Markham, qui n’avait jamais pris la distance de sa carrière. Après avoir pris une décision partagée lors de ses débuts promotionnels, Hardy était prêt à montrer son pouvoir, prédisant un KO sur Markham.

Et il n’a pas déçu.

Avec Markham pressant vers l’avant, Hardy cherchait à chronométrer le compteur et il ne lui fallut pas longtemps pour se connecter. Un peu plus d’une minute après le début du combat, Hardy a marqué Markham avec un compteur à gauche qui l’a assis sur la toile. Hardy n’était pas satisfait des commentaires de Markham selon lesquels il n’avait pas de pouvoir de coupure, et il s’est assuré de le faire payer.

1 2 3 4… 5.