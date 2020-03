Michael Bisping critique Israël Adesanya contre Yoel Romero: “C’était un combat de merde!”

La confrontation de l’événement principal entre Israël Adesanya et Yoel Romero à l’UFC 248 a laissé certains fans en vouloir plus. D’un autre côté, d’autres fans en avaient assez, y compris l’ancien champion des poids moyens, Michael Bisping.

“The Last Stylebender” a défendu son titre pour la première fois contre Romero au T-Mobile Arena de Las Vegas le week-end dernier. Adesanya a remporté le combat à cinq tours par décision unanime, mais le combat n’a pas répondu aux attentes de nombreux téléspectateurs. Au premier tour, Michael Bisping a d’abord été impressionné par le départ provisoire:

“Les gens huent mais je suis sur le bord de mon siège ici. Fascinant.”

– michael (@bisping) 8 mars 2020

Cependant, alors que les rondes se déroulaient, Bisping était fatigué de l’action. Lors d’un épisode de son podcast Believe, You Me avec le co-animateur Luis J Gomez, il a pesé sur ce qu’il a surnommé un combat “sh * tty”:

“Cette [tweet] peut-être au tour 1, OK. Je dois dire que ce n’était pas mes sentiments au round 5. Au round 5, j’en avais assez. Je comprends que Romero est un gars très puissant et il a la capacité de mettre fin à la nuit de n’importe qui, d’éteindre vos lumières d’un seul coup. Adesanya le comprend à juste titre, correctement et intelligemment, vous devez donc trouver le bon plan de match. Vous ne voulez pas rester dans la poche et échanger avec Romero. “

Bisping a continué:

«Le combat a commencé, Romero est resté immobile, les pieds au sol. Tout le monde était comme “wow ce qu’il fait”. Je savais exactement ce qu’il faisait et c’était génial. Il attendait juste qu’Adesanya vienne à lui.

«S’il le fait, cela donne à Romero la chance de contrer. Parce que Romero est le gars le plus petit, pour qu’il puisse entrer à l’intérieur, il doit glisser, il doit dépasser les coups de pied, il doit dépasser toutes sortes de choses… mais Adesanya a vu le piège alors finalement, je pense que quelques de minutes, rien ne s’était passé.

“Au fur et à mesure que le combat progressait, il devenait de plus en plus frustrant.”

Bisping a expliqué qu’il comprenait pourquoi Adesanya sauvegardait et tournait continuellement et pense que c’était une décision intelligente pour Stylebender d’utiliser son avantage de portée. Cependant, il a également trouvé frustrant en tant que fan:

«Une victoire est une victoire sur un adversaire très très dur. Mais ce n’était pas le combat le plus excitant, ce n’était pas la performance la plus spectaculaire, je ne pense pas qu’il ait gagné de nouveaux fans avec ce combat.

«Je pense que tous les deux, s’ils sont brutalement honnêtes l’un avec l’autre, c’était un combat de merde! Aussi simple que cela. Ce fut un combat de merde, et je ne pense pas que quiconque grimpe pour un match revanche. “

Êtes-vous d’accord avec les perspectives de Michael Bisping sur Israël Adesanya vs Yoel Romero à l’UFC 248? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et regardez l’intégralité de Believe, You Me ici: