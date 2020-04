Michael Bisping débat si Dominick Cruz mérite le prochain titre d’Henry Cejudo

Michael Bisping et Luis J Gomez ont discuté de la question de savoir si Dominick Cruz en avait fait assez pour mériter un coup au titre contre l’actuel champion des poids coq, Henry Cejudo.

Les événements UFC ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. Le président de l’organisation, Dana White, prévoit de reprendre le combat en direct le 9 mai. Une carte de combat potentiel a déjà été publiée pour l’événement. Il comprend l’ancien champion des poids coq, Dominick Cruz affrontant l’actuel champion, Henry Cejudo pour les promotions du championnat des poids coq. “The Dominator” devrait remplacer le challenger d’origine, Jose Aldo, qui est actuellement bloqué au Brésil pour cause de restrictions liées aux coronavirus.

Malgré l’empressement des fans à voir une action de combat en direct, Dominick Cruz n’a pas combattu depuis sa perte de titre en 2016 contre Cody Garbrandt. Il n’a pas récupéré de ses blessures, mais il a récemment révélé qu’il s’était rétabli et qu’il était prêt à se battre. Cependant, sa longue mise à pied a amené certaines personnes à se demander si Cruz en avait fait assez pour mériter le coup du titre du 9 mai.

Lors d’un épisode de podcast de Believe You, Me, Michael Bisping a répondu au match proposé.

«Je veux dire Dominick Cruz, bon pour lui. Vous savez qu’il reprend le combat pour le titre après s’être éloigné du sport pendant trois ans et demi … Dominick Cruz est de retour et c’est un champion de longue date, l’un des meilleurs à le faire, c’est donc un combat vraiment intéressant Luis. “

Son co-animateur Luis J Gomez a montré son intérêt pour le match mais a également partagé son scepticisme.

“Oui je veux dire. Ça fait longtemps. Trois ans et demi et il a perdu son dernier combat », a expliqué Gomez. «J’ai du mal à lui donner une chance au titre. Je pense que ce qui se passe ici, c’est qu’ils [UFC] besoin de revenir avec une vengeance et je ne déteste pas là-dessus. Je pense que c’est génial, je pense que c’est vraiment génial. Mais, c’est un peu une pilule difficile à avaler pour voir Dominick Cruz revenir pour un tir au titre. “

Gomez a comparé la situation à celle de Jose Aldo qui vient également de perdre à l’UFC 245 en décembre 2019. Il a combattu Marlon Moraes et a perdu le combat étroitement contesté par décision partagée, mais de nombreux spectateurs pensaient que le vétéran de l’UFC aurait dû gagner.

“J’ai juste l’impression que les gens parlaient de la difficulté à avaler Jose Aldo pour un titre [against Cejudo] sortir d’une perte », a souligné Gomez. «Mais à tout le moins, c’était un débat pour savoir s’il avait gagné ce combat. Beaucoup de gens pensaient qu’il avait gagné ce combat. »

“Et c’est arrivé en décembre, pas en décembre il y a trois ans”, a répondu Bisping. “Je ne déteste pas ça. J’aime Dominick, c’est un bon gars. Il a certainement mis sa cotisation dans ce sport au fil des ans. Il est un combattant de longue date, champion à plusieurs reprises. Rappelez-vous, il est revenu d’une longue mise à pied et a battu TJ Dillashaw. Combat serré, mais il a repris la ceinture de TJ Dillashaw. Il n’y a donc aucun doute sur le calibre ou les compétences dont il dispose, mais vous avez raison. “

Pensez-vous que Dominick Cruz a fait assez pour mériter un coup de titre contre le champion de 135 livres, Henry Cejudo? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.