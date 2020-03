Michael Bisping dénonce les «embarras» qui paniquent à cause du coronavirus – «Prends un coup (explétif)!

Ultimate Fighting Championship (UFC) a été contraint de reporter trois de ses prochains événements d’arts martiaux mixtes (MMA) à la suite de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie que l’analyste de «Fight Night» Michael Bisping n’a rien d’autre à faire que de rester à la maison et de se plaindre.

La diatribe de cette semaine vient contre les consommateurs qui jugent nécessaire de stocker des palettes de papier toilette en vrac, comme si la propagation du COVID-19 allait en quelque sorte anéantir l’offre mondiale de pulpe d’arbre vierge.

“Faites preuve de respect, s’il vous plaît”, a écrit Bisping sur Instagram. «Respectez ce virus, bien sûr. Utilisez la distance sociale, lavez-vous les mains et restez à six pieds l’un de l’autre. Les dames au sommet auraient eu leurs proches en guerre, des villes détruites, des millions de vies perdues et se sont toujours comportées avec classe. Les embarras en bas se battent littéralement pour les rouleaux de papier toilette et les désinfectants pour les mains inutiles. Obtenez une putain de poignée! “

Au moment d’écrire ces lignes, le coronavirus a infecté 215 177 et tué 8 885, bien que certains territoires aient été sous-déclarés en raison de l’insuffisance des fournitures de test. C’est une mauvaise nouvelle pour les industries qui espèrent rebondir rapidement après avoir été bloquées à titre préventif.

L’UFC, d’autre part, continue de chercher des moyens d’exploiter le système, même si cela signifie expédier son prochain grand pay-per-view (PPV) à l’étranger vers des endroits comme Dubaï. À moins, bien sûr, que des combattants comme Randa Markos ne se retrouvent en quarantaine pour maladie.