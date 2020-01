Michael Bisping détaille à 17 ans la tentative de meurtre

L’extrait abrégé suivant est tiré de l’autobiographie de Michael Bisping “Quitters Never Win: My Life in UFC”, dans laquelle Bisping se souvient de la nuit où il avait presque été assassiné à l’âge de 17 ans – si ce n’est pour le tueur potentiel qui aurait raté son plan.

(Note de l’éditeur: il n’a pas été modifié par rapport à la version originale; un langage fort est inclus.)

Une nuit d’été en 1996, un homme est venu dans mon appartement pour me tuer.

Je venais de quitter la maison familiale en avril. J’avais dix-sept ans, je gagnais de l’argent, et après avoir grandi dans une maison bruyante de huit personnes, je ne pouvais pas attendre d’avoir une place pour moi tout seul. J’avais trouvé un appartement entièrement meublé pour 67 livres sterling par semaine (environ 85 $). C’était bien à la périphérie de la ville, juste à côté des bois et meublé avec des meubles en plastique funky des années 1980 mais, hé, 67 livres par semaine.

Alors que tous les autres habitants de Bawdlands (pas de «Street», pas de «Lane», juste «Bawdlands») entraient chez eux par la rue principale, la seule façon d’entrer – ou de sortir – mon appartement était par une ruelle derrière un marchand de légumes.

La porte arrière / avant s’ouvrait sur un vestibule. À droite, un mince coin cuisine rectangulaire séparé du salon par une porte de style très années 80 – verre transparent maintenu dans un cadre en bois. Depuis le salon, vous pouvez prendre le mont Everest, des escaliers raides jusqu’à la salle de bain et la chambre à l’étage.

Comme tout enfant de dix-sept ans, je pensais que l’endroit était fantastique. Je ne pensais pas que pénétrer par une ruelle sombre pouvait être dangereux de quelque façon que ce soit. Je me fichais de l’obscurité de la cour devant ma porte. Je ne pensais pas à la hauteur du sol de la fenêtre de la chambre.

Pourquoi me viendrait-il à l’esprit que le fait d’avoir une seule entrée – une seule sortie – pourrait être si dangereux?

L’impensable s’est produit à 23h45. un samedi soir à la mi-juillet. Je suis rentré chez moi une vingtaine de minutes avant. J’étais un peu saoul de cette soirée ainsi que la veille de la veille. Dieu merci, je n’ai pas laissé les gars m’en parler un autre tard. Je me suis effondrée sur le canapé en PVC à l’ancienne et j’ai terminé les dernières gorgées d’une boîte de Foster que j’ai trouvée dans le réfrigérateur. J’étais épuisé par la cintreuse de deux jours avec mes amis. J’ai enlevé mes chaussures, mes chaussettes et mon jean et je me suis allongé sur le canapé devant un film de fin de soirée.

Je vais avoir une somnolence ici, je pensais. Peut-être que quand je me réveillerai, j’aurai l’énergie pour la randonnée à l’étage jusqu’au lit.

Je ne pense pas que je me suis endormi, mais si je l’ai fait, c’était pendant une minute au maximum. Mes yeux s’ouvrirent. J’avais entendu un bruit. Un léger tapotement. Je me suis assis et j’ai écouté. Je n’entendais rien. J’ai recommencé à regarder le film quand. . .

Coup-coup, coup-coup-coup. . .

J’ai définitivement entendu ça! J’étais un peu effrayé. J’avais dix-sept ans, vivant seule pour la première fois. Je me suis levé et j’ai baissé un peu la télé. J’ai attendu quelques minutes en écoutant. Puis je l’ai de nouveau entendu.

Coup-coup, coup-coup-coup. . .

C’était faible, c’était intermittent, mais il y avait certainement un coup. C’était effrayant; assez fort pour que j’entende mais seulement à peu près. Quelque chose n’allait pas.

Il est revenu: Knock-knock, knock-knock-knock. . .

Merde. Merde!

Ça venait de la cuisine. Je me dirigeai vers la porte vitrée de la cuisine et l’ouvris, plaçant une main sur la vitre pour l’empêcher de vibrer dans son cadre. Quelque chose n’allait pas. J’ai laissé les lumières de la cuisine éteintes et j’ai rampé sur mes mains et mes genoux vers la porte arrière. Il faisait un noir extérieur.

J’ai attendu, accroupi là dans le noir. Je me suis calmé un peu et je me suis presque senti idiot quand. . .

Coup-coup, coup-coup-coup. . .

J’ai flippé! Je pouvais entendre mon rythme cardiaque dans ma poitrine. Aucun doute maintenant – quelqu’un était devant ma porte. Quelqu’un était dans le noir frappant à ma porte, gardant le silence pendant de longues minutes puis frappant à nouveau.

“Qui est-ce?” Les mots jaillirent de ma bouche.

Ils ont été accueillis avec une période de silence. Puis une voix étouffée a répondu: «C’est Jon. . . “

Ron? Jon? Je ne l’ai pas compris.

“Qui?”

“Jon.”

Je ne connaissais pas un Jon. “Jon qui?”

Plus de silence. Je me suis levé et j’ai allumé l’éclairage de la cuisine. La lumière rendait tout normal et je me détendis un peu.

«Qui est-ce?» Ai-je demandé.

“C’est moi! C’est Jon! “Cette fois, la voix était affirmée. Agacé, presque. J’ai déverrouillé la porte et l’ai ouverte, m’attendant à voir le visage familier d’un ami d’un ami que je ne connaissais que par un surnom.

Il n’y avait pas de visage. Seul l’aperçu d’un grand contour dans l’obscurité – et un sifflement.

“AGGHHH !!!”

J’avais été aspergé au visage! Mes yeux étaient soudés hermétiquement fermés. Je ne pouvais pas les ouvrir. Je suis tombé dans la cuisine. De la morve a explosé de mon nez et ma gorge a brûlé alors que je me tiraillais et toussais. J’étais gazé au CS.

Qu’est-ce qui se passe? J’ai pensé. J’ai dû ouvrir les yeux! Attendez! Qu’est-ce que c’est que ces éclaboussures?

J’ai mis un doigt et un pouce dans mon œil et j’ai ouvert la paupière gauche. Et je ne pouvais pas croire ce que j’ai vu. Un intrus se tenait à l’intérieur de la cuisine. Il mesurait plus de 6 pieds 3 pouces, paré de noir. Bottes noires, combats noirs, blouson aviateur noir et ce que je peux le mieux décrire comme une capuche KKK noire. Il y avait deux trous pour ses yeux et un pour sa bouche.

L’intrus balançait un bidon d’essence rouge partout. Il claquait contre les murs et les comptoirs de la cuisine et partout sur le sol.

Puis il a vu que mon œil était ouvert et m’a jeté du gaz. Il a trempé mes vêtements. Terrifié, j’ai réalisé que cet intrus était là pour me faire du mal. Peut-être pire.

«AGGGH! ARRÊTEZ! ARRÊTEZ! QUI ÊTES-VOUS? »Ai-je crié. L’intrus n’a rien dit. Il secoua les dernières gouttes de gaz sur le sol et plaça la boîte par ses pieds. En me regardant directement, il sortit une boîte d’allumettes d’une poche. Il en a frappé un contre la boîte. Trop dur, cassa-t-il. Il en a frappé un autre; ça claqua. Alors qu’il allait pour un troisième, je me suis précipité – à moitié aveugle – plus profondément dans la maison. J’ai allumé une autre lumière et j’ai atteint le téléphone fixe juste à l’intérieur du salon. J’ai composé le 999 (version britannique du 911) sans quitter la porte de la cuisine.

«Services d’urgence -»

“Aidez-moi! Veuillez envoyer la police! Il y a quelqu’un dans ma maison qui essaie de me tuer. “

La voix féminine calme sur la ligne m’a dit de me calmer. La voix m’a demandé si j’avais besoin de policiers, d’ambulances ou de pompiers.

“Veuillez envoyer quelqu’un!”

“Monsieur, je comprends que vous êtes -“

J’avais arrêté d’écouter. L’intrus se tenait près de la porte, me regardant droit. Il était énorme. Le regard dans ses yeux. . .

“Il est ici en ce moment!” Ai-je crié dans le combiné.

Un sourire de cintre s’étira derrière la capuche de l’intrus. Il était à six pas de moi. Il n’avait toujours pas prononcé un mot. Il était absolument immobile. Il regardait, me regardait au téléphone.

“Monsieur, il est important que vous -“

J’ai claqué mon doigt vers le bas pour raccrocher à l’opérateur d’urgence.

Le sourire se resserra sous le trou de la bouche. Je pouvais voir des dents. Je frappe la numérotation rapide.

Il a sonné deux fois, puis: «Bonjour?»

“Mate, c’est Mike! Appelez le neuf-neuf-neuf! Quelqu’un est chez moi! Il essaie de me tuer! S’il vous plaît! Sérieusement! Il y a un homme ici en ce moment! Neuf-neuf-neuf ne me croiraient pas! Appelle la police! S’il vous plaît! Maintenant!”

L’intrus secoua la tête d’un côté. Ses lèvres minces écrasèrent le sourire. Quelque chose l’a-t-il surpris? Lentement et délibérément, il fouilla dans sa veste noire. Il sortit un marteau en morceaux.

Je bondis vers la porte et la refermai violemment. J’ai coincé mon pied nu contre le chambranle de la porte et j’ai appuyé tout mon poids contre celui-ci. J’ai creusé, poussant de toutes mes forces. L’intrus masqué pressa son front contre la vitre. Nos visages étaient à moins d’un pied l’un de l’autre.

Un sourire s’étira à nouveau sur le trou de la bouche. Sans bouger la tête du verre, l’intrus leva le marteau.

Clink, clink, clink. . .

Il frappa doucement le marteau sur la vitre.

Clink, clink, clink. . .

“Qui diable êtes-vous?! Qu’est-ce que tu veux?!”

Plus souriant.

Clink, clink, clink. . .

Il n’y avait nulle part où aller. Il n’y avait pas de portes à verrouiller derrière moi. “Que pouvais-je faire?” Qui était ce bordel? En une fraction de seconde, mon esprit se précipita sur n’importe qui – tout le monde – cela pouvait être possible. Il a renvoyé un nom. Le nom d’un trentenaire trentenaire avec qui j’avais eu plusieurs démêlés. Le tyran de la ville qui, enfin, je m’étais accroché et paré d’un coup de poing au début du mois.

“Bruno?”

Le visage masqué de l’intrus sursauta du verre. Le sourire avait disparu.

“Bruno – c’est toi?”

Il recula d’un pas.

C’était putain de Bruno!

“YOU FUAGH -” Je ne pouvais pas crier. Ma gorge était un cube et mes lèvres s’étaient recourbées.

La colère chauffée à blanc a chassé la panique et la terreur en un instant. Ce n’était pas un tueur pratiqué, pas un fou de films d’horreur. C’était juste un mec. Juste un mec nommé “Bruno” qui avait choisi – et perdu – un combat avec moi devant un pub quelques week-ends auparavant.

J’ai ouvert la porte prête pour le combat de ma vie. Le marteau s’est courbé à quelques centimètres de ma tête. J’ai senti le courant d’air sur mes cheveux. Il s’est retourné et a couru dehors. Pieds nus, ne portant que des boxers et un T-shirt aspergé d’essence, j’ai poursuivi. J’étais de l’autre côté de la cour, dans la ruelle; Je me précipitai au coin de la rue.

Des bottes noires tombèrent sur le trottoir des Bawdlands. Il a quincaillé une famille disant au revoir aux visiteurs qui s’apprêtaient à monter dans une voiture. C’est fou, mais je me suis excusé pour les mauvaises manières de mon futur immolateur (“Désolé! Désolé! Excusez-nous!”).

Mais je ne pouvais pas le suivre. Mon adrénaline était brûlée et la plante de mes pieds était déjà rouge crue. L’homme au capuchon noir était maintenant au bout de la route. Sans regarder en arrière, il tourna le coin et disparut.

Mon ami est arrivé le premier. Le froid et la décharge d’adrénaline m’ont fait frissonner, mais je ne voulais pas rentrer dans mon appartement. Nous sommes retournés chez lui et avons rappelé la police depuis son téléphone.

«C’était Bruno!» Ai-je dit à la police alors que deux voitures s’arrêtaient. «C’était (j’ai donné son vrai nom)! Vit (j’ai donné la rue dans laquelle il vivait)! Se fait appeler Bruno! J’ai dit son nom et il s’est arrêté. Dès que j’ai dit «Bruno!», Il s’est enfui. C’était lui! Putain, arrêtez-le!

Les flics ont transmis cette information par radio à leurs collègues et ont continué à prendre ma déclaration entre moi en me lavant les yeux à l’eau froide. Mes yeux me piquaient mais je n’avais pas besoin d’aller à l’hôpital.

La police m’a dit que des experts des lieux du crime avaient surveillé mon appartement. Ils ont confirmé que de l’essence avait été jetée partout – et qu’ils avaient trouvé quelque chose de froid.

Mon agresseur était entré chez moi plus tôt dans la journée.

“Il y a des preuves d’une entrée forcée par la fenêtre de la chambre”, a déclaré l’officier. “Et votre fil de sonnette a été coupé.”

“Ma sonnette?”

«Il semble que l’agresseur pensait qu’il coupait le fil de votre téléphone.»

Je déglutis difficilement. Cela lui a expliqué qu’il se tenait là avec un sourire narquois lorsque j’étais au téléphone – il pensait que la ligne était morte et me reprochait d’essayer d’utiliser un téléphone qu’il avait mis hors service. Ce regard perplexe, l’inclinaison de la tête, quand j’ai téléphoné à mon ami – c’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte qu’il avait foiré et que le téléphone fonctionnait.

Même le coup frappé à la porte – il avait probablement essayé la sonnette dès mon retour à la maison.

Il m’attendait. Il avait tout prévu, alors j’ai été aveuglé dans une maison incendiée et incapable d’appeler à l’aide.

Mais ce n’était pas Bruno. La police était chez Bruno – à des kilomètres de la ville – quelques minutes après que je leur ai donné son nom. Ils ont trouvé Bruno endormi dans son lit; son colocataire a dit qu’ils avaient tous les deux passé la soirée.

“Il n’y a aucun moyen qu’il ait pu se rendre de Bawdlands à sa maison en si peu de temps”, ont souligné les policiers.

“Alors, pourquoi a-t-il couru?” Haletai-je. “Pourquoi a-t-il couru quand j’ai dit” Bruno? “”

Les flics ne savaient pas mais ont avancé une théorie.

“Les choses allaient mal pour lui”, a souligné l’un d’eux. «La sonnette a été coupée, alors il avait passé beaucoup de temps à essayer de vous faire répondre à la porte. Chaque fois qu’il frappait, il risquait d’être repéré par un voisin regardant par la fenêtre ou mettant un chien en marche.

“Il n’avait pas pu vous aveugler depuis longtemps. Ensuite, les allumettes ne se sont pas allumées. Il avait eu beaucoup de mal à couper la ligne téléphonique pendant que vous étiez absent, mais il avait tout gâché et vous aviez alerté les services d’urgence et votre ami. Il savait que l’aide était en route. Son plan s’effondrait. Vous l’ayant mal identifié, vous lui avez offert un moyen de sortir – quelqu’un d’autre en serait responsable – et il l’a accepté. »

Je n’ai plus jamais mis les pieds dans cet appartement par moi-même. Mes amis sont venus avec moi le lendemain pour récupérer mes affaires. On pourrait penser qu’un homme masqué essayant de tuer un adolescent de dix-sept ans en le brûlant vif en vaut la peine, surtout dans une petite ville du nord de l’Angleterre où il n’y a pas beaucoup de criminalité, mais la police n’a pas me recontacter à propos de l’incident.

J’ai toujours des frissons quand je parle de ce qui s’est passé – ce qui aurait pu arriver – cette nuit-là. Mais je n’ai jamais eu de cauchemars ou quelque chose comme ça. Je suis retournée vivre avec ma mère pendant un certain temps, mais je suis revenue dès que j’ai trouvé un autre endroit que je pouvais me permettre.

Je ne suis pas psychologue, mais si je devais deviner pourquoi quelque chose comme ça ne m’affectait pas davantage, je dirais que c’est parce que j’ai eu une certaine mesure de fermeture.

Un mois après les coups à la porte, j’ai appris qui était l’homme masqué. C’était crédible. Le gars en question – nous l’appellerons Ronnie – était un psychopathe bien connu de la ville qui pensait qu’il avait une raison de ne pas m’aimer. Ronnie n’était pas seulement un dur à cuire local, c’était un criminel violent.

Littéralement la nuit où on m’a donné le nom de Ronnie, je l’ai repéré dans un pub. Il avait la bonne taille et le bon volume. J’ai marché vers lui.

“D’accord, Jon?” Il se retourna. Il m’a reconnu, mais je ne pouvais rien lire d’autre dans son expression. “J’ai dit, ça va, Jon?”

“Je m’appelle Ronnie”, a-t-il dit. Il garda ses dents derrière ses lèvres. Mais j’étais presque positif, rien que des yeux…

«Je sais que tu t’appelles Ronnie. Mais vous dites que c’est Jon certains soirs, n’est-ce pas, Jon? “

Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. J’étais prêt à partir…

“Vous êtes fou”, dit-il enfin. Il se retourna et continua de parler à ses camarades, mais alors que je m’éloignais, je pouvais sentir ses yeux revenir vers moi.

C’était il y a vingt-cinq ans. J’ai beaucoup pensé à cette nuit. Je ne suis pas sûr à 100% que Ronnie était l’homme qui est entré par effraction dans ma maison pour me faire du mal. Peut-être 85%.

L’autre raison pour laquelle je ne pense pas que l’incident m’ait autant affecté, c’est que je l’ai chassé. Il est venu chez moi au milieu de la nuit avec un plan, l’élément de surprise, du gaz CS, une canette de gaz, des allumettes et un marteau à bosse. Mais c’est lui qui s’est enfui – pas moi.

Vous comprenez maintenant pourquoi j’ai roulé des yeux chaque fois que des trolls sur Internet m’accusaient d’avoir «peur» de n’importe quel combattant de l’UFC. Je n’ai eu peur d’aucun homme depuis que j’ai dix-sept ans.

