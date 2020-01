Michael Bisping dit que Conor McGregor dictant le rythme de son camp pourrait être dangereux

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Michael Bisping n’est pas sûr que permettre à Conor McGregor de dicter le rythme de son propre camp soit le meilleur itinéraire.

McGregor fera son retour très attendu dans l’Octogone ce samedi soir. Il s’apprête à entrer en collision avec Donald «Cowboy» Cerrone lors du principal événement de l’UFC 246 à Las Vegas. Le combat sera disputé chez les poids mi-moyens, mais McGregor pourrait recevoir une opportunité de titre léger avec une victoire.

Avant le combat, l’entraîneur de McGregor, John Kavanagh, a affirmé qu’il était responsable de son propre camp d’entraînement.

Prenant son podcast Believe You Me, Bisping a pesé sur McGregor prenant la tête de son camp.

“Celui-là à la fin pourrait être potentiellement dangereux”, a déclaré Bisping à propos de la puissance de Conor McGregor chez SBG Ireland. “Je ne dis pas que c’est le cas. Comme je viens de dire que McGregor est sous pression, McGregor s’entraîne dur. Il fait tout ce qu’il peut pour gagner ce combat. Mais comme nous venons de dire que l’argent change tout et maintenant ses entraîneurs disent qu’il en sait plus sur le MMA que tout le monde réuni, donc nous lui permettons de diriger le spectacle. Ce dont je ne doute pas est vrai. Je ne doute pas que ce soit vrai. “

Bisping a poursuivi en disant que même s’il avait plus d’expérience de combat que ses entraîneurs, il comprenait la nécessité d’avoir quelqu’un de l’extérieur pour le guider. Il pense que cela pourrait également profiter à McGregor.

“C’était l’un de mes problèmes, je ne parle pas de Jason Parillo, mais beaucoup d’entraîneurs au fil des ans quand ils m’entraînaient et m’entraînaient à faire des choses et qu’ils n’avaient jamais eu de combat de leur vie”, a poursuivi Bisping. . “C’est comme,” attendez une minute. Je connais un peu les combats, d’accord? J’ai fait ça toute ma vie. »Mais vous avez quand même besoin d’entraîneurs parce que vous avez besoin de quelqu’un pour vous pousser. Vous avez besoin que quelqu’un vous dise: «Hé, je sais que vous voulez travailler sur votre grève aujourd’hui, vous voulez travailler sur ça. Mais ce sur quoi vous devez vous concentrer, c’est ceci. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, c’est sortir du lit à 6 heures du matin pour aller courir. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, c’est votre alimentation. “Vous avez besoin de gens qui regardent de l’extérieur pour dire ce dont vous avez besoin.”

Est-ce une erreur que Conor McGregor dirige essentiellement le spectacle tout au long de son camp d’entraînement?

