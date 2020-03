Michael Bisping douteux Les jours de fête de Conor McGregor sont terminés

Conor McGregor a été impliqué dans beaucoup de problèmes à l’extérieur de la cage, mais l’Irlandais et son équipe ont récemment donné des raisons de croire qu’il avait nettoyé son acte et avait rappelé sa fête. Alors que seul le temps nous dira si les jours de fête de McGregor sont terminés, Michael Bisping n’est pas entièrement convaincu.

Tout en faisant une apparition sur MMA Tonight sur Sirius XM, Bisping a été interrogé sur ses réflexions sur McGregor et son équipe disant que ses jours de fête étaient terminés. Bien que Bisping ait déclaré que lui et McGregor n’avaient pas de relation personnelle ces jours-ci, il a comparé la situation de McGregor à la sienne.

“Je n’ai pas de relation personnelle avec Conor ces jours-ci, donc je ne sais pas, et loin de moi de dire que lui et son entraîneur mentent”, a déclaré Bisping. “Voilà le problème, les êtres humains tombent et vacillent tout le temps. Je suis moi-même un être humain. Je dis que je ne bois plus, et j’essaie de ne pas boire, et je fais beaucoup mieux mais devinez quoi? J’ai peut-être bu quelques verres hier soir, mais je le pense vraiment chaque fois que je dis que j’ai fini de boire et de faire la fête, et tout ce genre de choses.

“Maintenant, Conor McGregor disant” ces jours sont derrière moi “devinez quoi? C’est un être humain et le Conor que je connais est le Conor qui aime faire la fête, mais quand même, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne », a ajouté Bisping. “Vous avez une vie, amusez-vous, tant que vous ne faites de mal à personne d’autre, cela n’a pas d’importance.”

Bisping a également prédit le prochain combat de McGregor. Il croit qu’un combat de trilogie est à venir pour l’ancien champion.

“Ce que nous aimons voir de Conor, ce sont les combats, et à en juger par le dernier combat contre Cowboy Cerrone, il a toujours compris”, a déclaré Bisping. «Ce fut une performance formidable et il a fait très peu de travail de lui. Je suis très excité de voir le prochain match, probablement si je suis un homme de jeu, Nate Diaz.

“Nate Diaz est sorti des boiseries l’autre jour avec un Tweet”, a ajouté Bisping. “Khabib a le Ramadan à venir donc donc après ce combat avec Ferguson, il va jeûner donc il ne va pas s’entraîner pour un combat. Par conséquent, si Conor veut rester occupé, continuer à gagner de l’argent et obtenir un très gros salaire important contre une concurrence relativement facile à Nate Diaz, et un combat qu’il gagnerait avec style et clôturerait la trilogie, oui, vous y allez. Il va combattre Nate Diaz, puis probablement combattre Khabib. “

Que pensez-vous de ces commentaires de Michael Bisping?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/6/2020.