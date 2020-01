Michael Bisping est devenu fan de Jorge Masvidal à la suite d’une vive rivalité

Dans différentes circonstances, Michael Bisping est convaincu qu’il serait devenu ami avec Jorge Masvidal plutôt que ses rivaux.

Avant sa retraite, l’ancien champion des poids moyens s’est engagé dans une méchante guerre des mots avec Masvidal qui a failli devenir physique à quelques reprises. Juste avant son combat pour le titre contre Georges St-Pierre en 2017, Bisping a eu une altercation avec Masvidal à l’hôtel hôte où les combattants devaient être physiquement séparés avant d’éventuellement se faire mal.

Le week-end dernier, alors qu’il travaillait au sein de l’équipe de diffusion de l’UFC 246, il n’y avait aucun signe de ce mauvais sang alors que Bisping couvrait Masvidal de compliments, loin de la relation qu’ils partageaient il y a quelques années à peine.

“C’est absolument hilarant”, a déclaré Bisping à propos de Masvidal dans une interview avec MMA Fighting. “Parce qu’il y a quelques années, je ne pouvais pas supporter ce type, et je suis presque sûr qu’il essayait de me faire poignarder ou quelque chose si j’allais à Miami. Vous savez ce qui s’est passé, ce qui s’est passé, tout découle de cette chose avec Yoel [where I tore a Cuban flag in half].

«Je n’ai rien contre les Cubains, je ne suis jamais allé à Cuba, je ne sais rien de Cuba, mais je me bats contre Yoel Romero, il parle merde et il y a un drapeau cubain dans un cocktail assis devant moi. Qu’est-ce que Michael Bisping le combattant va faire? Voilà.”

À partir de là, les choses se sont aggravées et il est apparu que Bisping et Masvidal auraient pu être sur une trajectoire de collision pour un combat en dehors de l’Octogone. Mais ils ne se sont jamais vraiment croisés après ce dernier incident en 2017.

Ce n’est qu’en février dernier, lorsque Masvidal se préparait pour un combat contre Darren Till en Angleterre, qu’il a de nouveau rencontré Bisping.

«Alors, tout a commencé à partir de là», a expliqué Bisping. «Nous avons fait des allers-retours, et il me tirait toutes sortes de conneries sur f * cking sur Instagram et quoi d’autre, et il combattait Darren Till. Un de mes amis s’est battu [on the card], et il était dans la salle d’entraînement la nuit avant les pesées, et nous marchons dans le couloir, nous sommes comme quatre et ce sont tous de gros gars. Nous marchons dans un couloir sombre et il y a quelqu’un qui marche vers nous et je ne savais pas que c’était Masvidal. Celui qui était se tenait de l’autre côté du mur pour nous laisser passer, et j’ai vu que c’était Masvidal.

«Je me suis arrêté, j’ai tendu la main et j’ai dit ‘bonne chance, Jorge’, et je pense qu’il pensait que j’allais être un connard parce que j’étais là avec mes amis et tout ce qui s’était passé, mais je ‘ je ne vais pas faire ça. Il a un gros combat le lendemain. Je ne suis pas ce type. Je viens de dire: «Hé Jorge, bonne chance mon pote», et il a pris cela et il était respectueux. Il était comme “Mike, tu aurais pu être un connard là-bas, mais tu ne l’as pas fait, et je respecte cela”, et nous avons été bons depuis. “

Maintenant qu’il a mis le boeuf derrière lui, Bisping en est venu à admirer Masvidal pour son personnage à l’extérieur de la cage, sans parler de son travail dans l’Octogone, où il a réalisé trois finitions consécutives en 2019.

Si ce n’était de la situation qui s’est initialement produite avec le combat potentiel de Romero, Bisping pense qu’il aurait pu être ami avec Masvidal depuis le début.

“Lorsque vous rencontrez quelqu’un dans des circonstances différentes, comme quelqu’un qui a été votre ennemi, si vous le rencontrez d’une manière différente, vous pourriez être amis”, a-t-il déclaré. «Comme Luke Rockhold. J’ai toujours dit que si Daniel Cormier pouvait être de si bons amis avec Luke Rockhold, il ne pouvait pas être si méchant. Mais nous ne sommes que des rivaux, donc nous ne sommes pas censés nous aimer.

“Mais depuis lors, [Jorge] a été génial. Comment pouvez-vous ne pas être fan de ce qu’il a fait l’année dernière? Comment pouvez-vous ne pas être fan de ce qu’il a fait à Till, [Ben] Askren puis [Nate] Diaz. La façon dont il s’est comporté l’année dernière est tout aussi cool que f * ck. Je ne lui souhaite que le meilleur. »

Avec la sortie aux États-Unis de son autobiographie, Quitters Never Win, Bisping a été en mesure de réfléchir à certaines des décisions les plus discutables qu’il a prises au cours de sa carrière de combattant, où il s’est souvent décrit comme le méchant contre presque tous les adversaires qu’il affrontait.

Tout comme sa rivalité avec Masvidal, Bisping admet facilement que son premier instinct était souvent de verser de l’essence sur un feu. Mais heureusement, il a commencé à tourner un coin avec les fans et les combattants ces dernières années.

“Une grande partie de cela était souvent de ma faute”, a déclaré Bisping en riant. «Je dis régulièrement la mauvaise chose et agis comme un punk. J’étais avec un tas de connards à un moment de ma carrière, et il n’y en a pas beaucoup de mention dans le livre, car ils n’ont vraiment rien fait de bien pour moi autre que de m’encourager à agir d’une certaine manière. Parfois, si vous côtoyez les mauvaises personnes, cela vous déteint un peu. J’ai agi comme un d * ckhead au fil des ans.

«Heureusement, je me suis éloigné de ces gens et j’ai changé ma vie et j’ai eu une perspective différente de la vie et je pense que les gens l’ont vu. Mais j’ai toujours été authentique pour moi. La plupart du temps, je plaisante, je plaisante, et les gens ne comprennent pas, mais c’est bizarre. J’étais détesté, surtout en Amérique. F * ck moi. J’étais détesté. Au début de ma carrière, j’étais absolument détesté, et heureusement, ce n’est pas le cas de nos jours. »

