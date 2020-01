Michael Bisping est «malade de tout ce discours sur les super combats»

Il y a eu beaucoup de discussions sur les super combats au cours des dernières années, d’un combat potentiel Conor McGregor contre Jorge Masvidal, à un éventuel scrap entre Jon Jones et Israel Adesanya. L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Michael Bisping, s’en lasse.

Bisping a discuté de l’engouement pour le super combat sur son podcast Believe You Me. Bien qu’il ait concédé qu’il était intéressé à voir un combat Jones contre Adesanya, ainsi qu’un combat entre Jones et le champion des poids lourds Stipe Miocic, il a admis qu’il en avait assez de cette tendance et qu’il voulait voir des champions défendre leur ceinture contre les meilleurs prétendants de leurs classes de poids.

“Je suis malade de tout ce discours sur les super combats, si je suis honnête”, a déclaré Bisping. «Je veux voir les champions défendre les ceintures. Tout ce saut autour… Je pense que l’année dernière et l’année précédente, tout est devenu un peu idiot. »

Bisping a continué, partageant sa conviction que l’UFC se lasse également du mélange inter-divisions causé par les super combats, d’où la décision de la promotion de dépouiller l’ancien champion des deux divisions Henry Cejudo de la ceinture de poids mouche.

“Pour l’avenir, j’ai l’impression que l’UFC ne sera plus trop rapide pour faire ces super combats”, a déclaré Bisping. “Parce que pendant qu’ils capturent l’imagination du public, [the UFC is] dépouillant juste Henry Cejudo des 125 [pound belt]. Ce sera Joseph Benavidez qui [Deiveson] Figueiredo pour le titre vacant poids mouche. C’est ce qu’ils doivent faire. La seule vraie double championne qui reste maintenant est Amanda Nunes, et même elle, elle a du mal à trouver des défis à 145 [pounds]. Je sens que la seule raison pour laquelle elle n’a pas été dépouillée [of that belt] mais il n’y a personne à 45 ans pour la remplacer.

Alors que de nombreux fans seront probablement d’accord avec ce sentiment de Bisping, l’ancien champion ne manquera pas de rattraper ce commentaire, car il a lui-même tenté d’organiser plusieurs super combats pendant son règne en tant que champion des poids moyens. En fait, après avoir brièvement ciblé un combat avec l’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley, il a perdu son poids moyen face à la légende du MMA Georges St-Pierre dans un concours qui ne peut être qualifié que de super combat. Et ce n’est pas comme si la division des poids moyens manquait de prétendants légitimes à l’époque.

Que pensez-vous de ce commentaire de Michael Bisping? Êtes-vous sur la même longueur d’onde que l’ancien champion?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 1/9/2020.