Michael Bisping est très critique des excuses de Maycee Barber pour l’UFC 246 – “En parler ne vous gagnera pas”

Maycee Barber ne s’est pas fait aimer des fans après avoir critiqué le médecin de l’UFC 246 pour avoir révélé à son adversaire, Roxanne Modafferi – ainsi qu’au reste du monde – qu’elle s’était blessée à la jambe pendant le combat à mi-combat.

C’est une défense assez étrange, car c’est le travail principal du médecin de mettre un terme à l’action afin d’inspecter une blessure. C’est une pratique qui existe depuis des années.

C’est pourquoi l’ancien champion des poids moyens de l’UFC et analyste actuel de l’UFC, Michael Bisping, est confus et carrément consterné que Barber fasse une telle déclaration et claque le médecin pour avoir fait son travail.

“Le médecin fait juste son boulot de merde”, a déclaré Bisping lors du dernier épisode de son podcast “Believe You Me” via Middle Easy. “Si vous avez un coude dans le visage et qu’il verse du sang partout, et que le médecin fait ‘arrêtez, arrêtez, arrêtez, je vais y jeter un œil’ – vous ne pouvez pas y aller ‘oh, il met en évidence ma coupe visage!'”

Pour «The Count», quel que soit le lieu de la blessure, le médecin doit tout de même accomplir ses tâches. Demandez à Nate Diaz.

Au crédit de Maycee, elle a répété à plusieurs reprises à son coin et au médecin qu’elle allait bien, car elle était prête à traverser le combat de douleur afin de ne pas le faire annuler. Dans ce cas, cependant, le médecin de garde n’a pas mis fin au combat malgré le fait qu’elle avait en fait partiellement déchiré son LCA.

Malgré la rare chance de continuer, Barber n’était pas content.

«C’est dur, merde. Mais vous vous êtes blessé dans le combat et c’est son travail de dire “attendez une minute, je dois vérifier cette jambe.” Parce que disons que c’est vraiment f * cking déchiré et que c’est mauvais, vous pouvez annuler le combat et dire qu’elle n’est pas apte à se battre et elle va se faire plus de dégâts », a ajouté Bisping.

«Il la cherchait! Je comprends, c’est une jeune combattante, c’est sa première défaite, elle n’a pas l’habitude d’y faire face – mais ce n’est pas beau. »

Le père de Maycee a ajouté de l’huile sur le feu, qui a attribué la perte à la blessure elle-même, ce qui a privé la performance de Roxanne dans le combat et la victoire subséquente.

“Traitez-le, acceptez-le, vous avez été battu de la meilleure façon ce jour-là”, a déclaré Bisping. «Revenez les chercher la prochaine fois. B * tching à ce sujet, vous ne gagnerez pas de fans à mon avis en faisant cela. “

Cependant. Barber sera absent pendant un certain temps, mais devrait revenir à la fin de 2020 si tout se passe bien pendant son processus de réadaptation.