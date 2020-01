Michael Bisping explique comment il est devenu fan de ‘cool as f ** k’ Jorge Masvidal

Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps, où Michael Bisping et Jorge Masvidal étaient des ennemis mortels. Les deux hommes auraient eu plusieurs démêlés publics et auraient échangé des tonnes de paroles de poubelle lors d’entretiens.

Aujourd’hui, cependant, Bisping et Masvidal en bons termes.

Alors, comment cela est-il arrivé? Eh bien, selon Bisping, cela a beaucoup à voir avec ce que Masvidal a accompli en 2019.

“Lorsque vous rencontrez quelqu’un dans des circonstances différentes, comme quelqu’un qui a été votre ennemi, si vous le rencontrez d’une manière différente, vous pourriez être amis”, a déclaré Bisping à MMA Fighting. «Comme Luke Rockhold. J’ai toujours dit que si Daniel Cormier pouvait être de si bons amis avec Luke Rockhold, il ne pouvait pas être si méchant. Mais nous ne sommes que des rivaux, donc nous ne sommes pas censés nous aimer.

“Mais depuis lors, [Jorge] a été génial. Comment pouvez-vous ne pas être fan de ce qu’il a fait l’année dernière? Comment pouvez-vous ne pas être fan de ce qu’il a fait à Till, [Ben] Askren puis [Nate] Diaz. La façon dont il s’est comporté l’année dernière est tout aussi cool que f * ck. Je ne lui souhaite que le meilleur. »

Ce n’est pas la première fois que Bisping s’ouvre sur sa relation transformée avec Masvidal. Dans une interview accordée à ESPN en 2019, il a expliqué comment ils sont devenus cordiaux après les grandes victoires de Masvidal sur Darren Till et Ben Askren.

“Jorge est venu et il était cool en tant qu’homme f * ck”, a déclaré Bisping. «Et je pense qu’il s’est rendu compte, parce que quand je l’ai vu à Londres, je suis passé devant lui. Si je voulais être un connard là-bas, j’aurais pu être un connard. Mais j’ai dit: «Hé, quoi de neuf Jorge?» Et il a en quelque sorte hoché la tête. Je pense que c’était, sans dire écraser le type de boeuf. Mais il était cool comme un enfer. Il était cool comme l’enfer. J’ai dit des félicitations, j’ai dit des mots gentils parce que comment pouvez-vous pas?

“À la fin de la journée, vous devez respecter cela”, a ajouté Bisping. «Ce qu’il a fait là-bas, c’était f * cking phénoménal. Non seulement il est entré dans l’histoire, le KO le plus rapide de l’histoire de l’UFC. Il vient d’éliminer un combattant invaincu de 19-0 en cinq secondes ou trois secondes ou deux secondes, quel qu’il soit. Tu dois donner à l’homme son respect et il était très aimable. Il a pris le respect et il n’a pas agi comme un idiot, il n’a pas essayé de commencer à baiser avec moi. Et il était vraiment cool, nous avons dit de belles paroles d’avant en arrière et je lui ai fait un petit câlin à la fin. Alors oui, je ne sais pas. Je suppose que nous sommes peut-être cool maintenant, on ne sait jamais. “

Êtes-vous surpris que Michael Bisping et Jorge Masvidal aient pu écraser leur boeuf?

