Michael Bisping explique l’interview post-combat de Joseph Benavidez

Quelques minutes après avoir été éliminé à l’UFC sur ESPN + 27, Joseph Benavidez était au micro, s’adressant au monde entier.

Dans son troisième tir de titre promotionnel, Benavidez (28-6 MMA, 15-4 UFC) a été aplati par Deiveson Figueiredo à peine sept minutes après le début du combat. Après la décision officielle, le commentateur de l’UFC Michael Bisping est entré dans la cage. Bisping a interviewé Figueiredo en premier – une procédure courante pour le gagnant. Puis, à la surprise de certains, Bisping a réalisé une interview avec Benavidez.

Bien qu’il ne soit pas inhabituel que les perdants du Main Event soient interviewés, les combattants qui sont mis à froid sont souvent laissés seuls. L’interview a surpris un certain nombre de téléspectateurs, qui se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs opinions.

Bisping n’a pas parlé des conséquences du combat jusqu’à une récente interview avec TheScore, dans laquelle il a expliqué le processus de conversation avec les combattants après le combat. Il a expliqué que ce n’était pas sa décision et a dit qu’il ne faisait que suivre les instructions des producteurs.

“J’ai entendu beaucoup de gens en parler, et je n’ai pas commenté”, a déclaré Bisping. «… J’ai un écouteur et ils me disent quoi faire. Le camion, comme on le sait – vous connaissez les gens dans les camions? – ils appellent les coups de feu. Ils décident si une personne va être interviewée ou non. Ils me disent combien de questions. Je ne pense pas révéler de secrets commerciaux ici. Ils ont dit: “Ouais, allez-y et voyez si Joseph veut parler.” Alors je suis allé le voir. “

Bien que Bisping ait reconnu le risque d’interviewer un combattant récemment éliminé, il ne pense pas que l’entretien se soit mal passé, tout bien considéré. Et il a félicité Benavidez de lui avoir parlé.

“Joe l’a géré avec classe”, a déclaré Bisping. «Je comprends pourquoi vous ne devriez pas interviewer des combattants qui viennent d’être éliminés. Mais je ne pense pas qu’il ait été assommé. De toute façon, je suivais les ordres. »

Découvrez les commentaires de Bisping dans la vidéo ci-dessus.

