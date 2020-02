Michael Bisping explique pourquoi les discussions trash étaient cruciales pour vaincre Anderson Silva

Michael Bisping avait beaucoup à dire sur l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Anderson Silva, avant leur rebut de 2016, et presque rien n’était positif.

En fin de compte, Bisping avait en fait beaucoup de respect pour l’ancien champion, mais a réalisé qu’un petit discours de poubelle était crucial pour obtenir la victoire – ce qu’il a fini par faire à l’unanimité.

Dans un extrait de son nouveau livre Quitters Never Win, Bisping a expliqué pourquoi les propos trash étaient si importants dans son excitant affrontement avec Silva.

Voir ce qu’il avait à dire ci-dessous (via MMA Junkie):

Je l’avais blâmé au sujet de ses tests de dépistage de drogues échoués en 2015 et de son excuse, il avait utilisé une pilule sexuelle thaïlandaise (“Cela a-t-il fonctionné, alors?” J’ai demandé au GOAT, “Avez-vous une érection ou non?”). Je lui ai fait face chaque fois que je l’ai eue – lors de la conférence de presse, lors d’un photocall au Tower Bridge à Londres, lorsque nous nous sommes croisés à l’hôtel hôte de l’UFC.

Alors, pourquoi suis-je allé tout faire pour faire chier le plus grand combattant de tous les temps?

Simple, je le respectais trop et Silva s’attaquait au respect. Pendant des années, j’ai vu des adversaires ne pas le défier au mieux de leurs capacités parce qu’ils disaient «Oooh, c’est le légendaire Anderson Silva».

Pendant ce temps, Silva – un maître de l’esprit – utiliserait une déférence méticuleuse (la révérence et tout ce non-sens) pour contraindre ses adversaires à des concours d’arts martiaux «respectueux» qui correspondent le mieux à son style. Puis, inévitablement, il ouvre le piège et les brise pour une défaite brutale.

Après sa victoire sur Anderson Silva, Michael Bisping a remporté le titre des poids moyens de l’UFC avec une victoire à court terme sur Luke Rockhold. Il a ensuite défendu le titre une fois contre Dan Henderson avant de le céder à Georges St-Pierre. Après avoir perdu son prochain combat contre Kelvin Gastelum, il a choisi de raccrocher les gants et de se concentrer sur d’autres entreprises: travailler comme analyste pour ESPN, commentateur pour l’UFC, podcasteur et, plus récemment, écrivain.

Que pensez-vous de ces commentaires de Bisping?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.