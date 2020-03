Michael Bisping explique sa décision d’interviewer Joseph Benavidez suite à la perte du KO à l’UFC Norfolk

Quelques instants après avoir perdu KO contre Deiveson Figueiredo à l’UFC Norfolk, Joseph Benavidez était au micro pour répondre aux questions de Michael Bisping.

Le combat avait servi à une troisième tentative de Benavidez de remporter l’or à l’UFC, après deux tentatives infructueuses contre la légende du MMA Demetrious Johnson.

Malheureusement pour «Joe-Jitsu», la troisième fois s’est avéré ne pas être le charme car il a été aplati par un coup de poing Figueiredo au deuxième tour. Le Brésilien allait rapidement sauter sur son adversaire blessé et a rapidement terminé Joseph Benavidez avec le sol et la livre.

Quelques minutes seulement après la fin des combats, Michael Bisping a mis Joseph Benavidez au micro pour parler à un public mondial.

“J’ai juste l’impression que ce n’est pas réel en ce moment. Mais c’est comme un cauchemar effrayant. J’ai eu beaucoup de visions qui vous ont parlé après (le combat) et de beaucoup de choses qui allaient se produire, mais ce n’est pas le cas. Je veux dire que la vie de l’homme est difficile. Je sais que tout le monde traverse des hauts et des bas partout. C’est à moi. Elle est exposée. J’ai la chance d’être en vie, je suppose », a déclaré Benavidez à Bisping en riant. “Mais, j’ai travaillé mon cul pour ça et ça ne s’est pas bien passé. Merci à vous tous d’être venus. »

Bien qu’il ne soit pas rare que les principaux combattants soient interrogés après une perte, une exception est généralement faite pour ceux qui sortent d’une défaite à élimination directe.

Michael Bisping a récemment rencontré TheScore où il a révélé qu’il n’avait pas choisi d’interviewer Joseph Benavidez après la conclusion de l’événement principal de l’UFC Norfolk.

“J’ai entendu beaucoup de gens en parler, et je n’ai pas commenté”, a déclaré Bisping. «… J’ai un écouteur et ils me disent quoi faire. Le camion, comme on le sait – vous connaissez les gens dans les camions? – ils appellent les coups de feu. Ils décident si une personne va être interviewée ou non. Ils me disent combien de questions. Je ne pense pas révéler de secrets commerciaux ici. Ils ont dit: “Ouais, allez-y et voyez si Joseph veut parler.” Alors je suis allé le voir. “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21 mars 2020