Michael Bisping: “ Je retirerais facilement la ceinture d’Israël Adesanya ” si je me battais encore

Dans l’événement principal de l’UFC 248 de ce week-end, le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, tentera de défendre son titre pour la première fois après avoir remporté le championnat incontesté de l’ancien champion Robert Whittaker à l’UFC 243 en octobre dernier. Alors qu’Adesanya se prépare pour sa première défense du titre contre Yoel Romero, l’ancien champion des poids moyens Michael Bisping, qui est maintenant à la retraite, pense qu’il pourrait battre Adesanya s’il continuait à se battre.

Lors d’une interview avec MMA Tonight sur Sirius XM, Bisping a été interrogé sur le prochain combat pour le titre du Main Event. Bien qu’il ait félicité à la fois Adesanya et le challenger Yoel Romero, Bisping a déclaré que s’il se battait toujours activement, il serait en mesure de retirer la ceinture d’Adesanya “assez facilement”.

“Écoutez, et voici la vraie chose, si je me battais encore, je lui retirerais cette ceinture [Israel Adesanya] assez facilement, mais je ne le suis pas », a déclaré Bisping. “Alors, écoutez, j’aime Adesanya – je suis un grand fan du gars – c’est une grande personnalité, c’est un grand combattant et je suis aussi un fan de Yoel, ça va être une bonne personne.”

Bien qu’il pense qu’il ferait un travail facile pour Adesanya, Bisping a crédité le champion actuel lorsqu’il a discuté de son aperçu de l’événement principal de l’UFC 248.

“Stylebender d’un autre côté, il a la hauteur, la portée, la portée, la diversité des frappes, il a un excellent jeu de jambes, il pivote bien”, a déclaré Bisping. “Je ne sais pas qui va gagner mais si je devais mettre de l’argent là-dessus, je pencherais définitivement pour Israël Adesanya.”

Alors qu’il poursuit son ascension vers la célébrité à l’UFC, Israël Adesanya a reçu des éloges de la part de ceux qui pratiquent ce sport, y compris Bisping, mais l’ancien champion dirait qu’il est un peu trop tôt pour placer Adesanya parmi les plus grands champions de poids moyen de tous les temps. .

“En termes de meilleurs champions que nous ayons jamais eu, je veux dire, camarade, il vient juste de gagner la ceinture, c’est un peu trop tôt pour cette discussion”, a déclaré Bisping.

Pensez-vous que Michael Bisping pourrait vaincre Israël Adesanya?

Cet article a été publié sur BJPenn.com le 3/6/2020