Michael Bisping malade de «super combats stupides», veut que les champions de l’UFC défendent leurs titres

Michael Bisping, ancien champion des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), est passé d’un combattant à un fan environ un an après avoir officiellement (mais pas prématurément) abandonné le sport des arts martiaux mixtes (MMA).

Et maintenant qu’il passe la plupart de ses journées à se battre en cage en tant qu’analyste et commentateur couleur, “The Count” espère que la promotion mettra fin à tous les “super combats” stupides qui capturent l’imagination du public, mais ne font guère plus que faire des ravages. sur les divisions.

“Je suis malade de tout ce discours sur les super combats, si je suis honnête”, a déclaré Bisping sur son podcast officiel (transcrit par Tom Taylor). «Je veux voir les champions défendre les ceintures. Tout ce saut autour… Je pense que l’année dernière et l’année précédente, tout est devenu un peu idiot. »

Conor McGregor, Daniel Cormier, Henry Cejudo et Amanda Nunes ont tous remporté des titres de championnat dans deux catégories de poids différentes et tous sauf “Lionne” ont été contraints de les abandonner pour maintenir les chaînes de montage en mouvement.

“J’ai l’impression que l’UFC ne sera plus trop rapide pour faire ces super combats”, a poursuivi Bisping. “Bien qu’ils captent l’imagination du public, [UFC is] dépouillant juste Henry Cejudo des 125 Michael Bisping sick of ‘silly super fights,’ wants UFC champs to defend their titles. La seule vraie double championne qui reste maintenant est Amanda Nunes, et même elle, elle a du mal à trouver des défis à 145. Je pense que la seule raison pour laquelle elle n’a pas encore été dépouillée est qu’il n’y a personne en 45 pour prendre sa place . “

Bisping sait une chose ou deux sur les super combats, après avoir craché sa couronne de 185 livres à l’ancien champion des poids mi-moyens, Georges St-Pierre, à la fin de 2017. «Rush» a quitté sa sangle au lieu de la défendre et encore une fois, la division était laissé dans les limbes.

Il reste à voir combien de temps Nunes peut conserver son titre de poids plume.