Michael Bisping pense que Conor McGregor affrontera Nate Diaz

Michael Bisping pense que Conor McGregor et Nate Diaz ont enfin leur combat pour la trilogie.

Après que McGregor ait éliminé Donald Cerrone en 40 secondes, la question de savoir qui est le prochain pour l’Irlandais est une grande question. Le président de l’UFC, Dana White, a clairement indiqué qu’il voulait le match revanche Nurmagomedov. Pourtant, Bisping dit que cela n’arrivera pas, à la place, ce sera Conor McGregor contre Nate Diaz 3.

“Je vais vous dire ce qui va se passer, je vous garantis qu’il combattra Nate Diaz ensuite”, a déclaré Michael Bisping lors du MMA Show d’Ariel Helwani. “Masvidal et [Kamaru] Usman va probablement se battre. Khabib va ​​combattre Tony en avril, puis c’est le Ramadan. S’il bat Tony, il ne se battra pas de sitôt. Et Conor a déjà taquiné Diaz, et c’est une bonne affaire pour toutes les personnes impliquées. Les fans veulent le voir, tout le monde gagne de l’argent, alors c’est ce qui va se passer. C’est ma prédiction. “

Conor McGregor et Nate Diaz ont riposté à l’UFC 196 et à l’UFC 202. Lors du premier combat, c’est le natif de Stockton qui a gagné par soumission. Dans le match revanche, c’est McGregor qui a levé la main par décision dans un combat fantastique qui allait et venait. Les deux combats ont eu lieu chez les poids mi-moyens et dès que le match revanche s’est produit, beaucoup se sont demandé quand nous aurions la trilogie qui ne s’est toujours pas produite depuis 2016.

McGregor vient de remporter une victoire à élimination directe sur Cerrone, sa première victoire depuis 2016. Avant cela, il avait perdu contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en se soumettant à son retour dans l’Octogone, ceci après son match de boxe contre Floyd Mayweather.

Nate Diaz, quant à lui, vient de perdre un arrêt de médecin contre Jorge Masvidal à l’UFC 244 pour le titre BMF. Avant cela, il a fait son retour contre Anthony Pettis où il a gagné par décision.

Conor McGregor contre Nate Diaz 3 serait sans aucun doute un combat massif et cela a du sens. Que cela se produise ou non doit être vu, mais Michael Bisping pense que cela se produira.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/01/2020.