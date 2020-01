Michael Bisping pense que Conor McGregor choisira la trilogie Nate Diaz plutôt que le combat contre Jorge Masvidal

Conor McGregor n’a pas encore choisi son prochain adversaire. Mais l’ancien champion de l’UFC Michael Bisping pense que le choix est en fait assez évident.

Après avoir terminé Donald “Cowboy” Cerrone en seulement 40 secondes le week-end dernier, McGregor s’est arrêté de ne pas appeler le nom de quiconque en particulier et a déclaré à la place que n’importe lequel de ces “imbéciles” pouvait l’obtenir.

La courte liste d’adversaires potentiels comprend le champion en titre des poids légers Khabib Nurmagomedov et Jorge Masvidal, qui réclament une lutte contre McGregor depuis des mois.

Malgré ces options, Bisping considère une alternative comme le scénario le plus probable, en particulier compte tenu du pouvoir vedette de McGregor et de l’adoration pour les gros salaires.

“Je veux dire, écoute, [the fight with Jorge Masvidal] ferait de bonnes affaires, mais voici ma prédiction “, a déclaré Bisping dans une interview avec MMA Fighting. «Je garantis que c’est ce qui se passera avec Conor ensuite. Il ne combat pas Khabib, parce que Khabib combat Tony [Ferguson] puis il a le Ramadan, et Conor veut se battre à nouveau bientôt.

«Il parlait de Nate Diaz, et Nate Diaz 3 fera de grosses affaires. Conor fumera Nate Diaz, car Nate Diaz a toujours été un combattant moyen; il vient de bâtir sa carrière f * cking en étouffant Conor McGregor. Le deuxième combat, il a été battu, et maintenant à cause de toute son inactivité, Conor va le fumer. En attendant, nous aurons Conor-Diaz 3, puis il combattra Khabib plus tard dans l’année. C’est ma prédiction. “

McGregor parle souvent de régler le score avec Diaz après avoir divisé leurs deux premiers combats en 2016. Diaz a remporté le premier combat à l’UFC 196 en étouffant McGregor au deuxième tour. L’Irlandais a pris sa revanche cinq mois plus tard avec une décision majoritaire sur Diaz à l’UFC 202.

McGregor est devenu un champion de l’UFC en deux divisions, puis est passé à la boxe pour faire face à Floyd Mayweather. Il est ensuite retourné au MMA et est tombé à Nurmagomedov en 2018 avant de revenir dans la colonne des victoires avec le TKO de Cerrone.

Quant à Diaz, il a battu l’ancien champion Anthony Pettis l’année dernière, puis a perdu contre Masvidal en novembre dernier lorsqu’une série de coupures a mis fin à sa soirée après une bataille de trois rounds.

McGregor a vanté un avenir qui pourrait inclure une course au titre des poids mi-moyens. Mais Bisping ne considère pas cela comme une option réaliste. La star irlandaise pourrait se sentir en meilleure santé sans réduire le poids supplémentaire pour concourir à 155 livres, mais Bisping le voit dans une énorme désavantage face à des poids welters légitimes comme Masvidal ou le champion en titre Kamaru Usman.

“Je pense [Masvidal is] un mauvais match pour Conor », a déclaré Bisping. «Je pense que Kamaru est un mauvais match pour Conor. Il a très bien fait le week-end et il a battu Cerrone et il battra Diaz, mais ils sont tous les deux 155 ans.

“Usman est un 170e légitime. Il est un grand mec fort qui peut prendre une photo et il est à son apogée. C’est bien beau ce récit qu’il est à 170 ans. Je ne pense pas que quiconque bat Usman de si tôt, certainement pas Conor. “